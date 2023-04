Feria de Abril 2023: Dónde alquilar un traje de flamenca

La moda flamenca está en constante evolución y justo ahí es donde está la clave de su éxito. Que las tendencias en moda flamenca se adapten a las necesidades y gustos femeninos más actuales es sólo la punta del iceberg de todo lo que el traje regional se adapta a los nuevos tiempos. Servicios como el de la compra online de trajes de flamenca son algunas de las novedades más revolucionarias que plantea el sector. Aunque, si de verdad hablamos de revolución en moda flamenca, hay que mencionar el servicio de alquiler de trajes de flamenca. Sí, has leído bien.

Al igual que de un tiempo a esta parte se popularizó el concepto de alquiler de looks de invitada, era cuestión de tiempo que esta forma de consumir moda, mucho más responsable y sostenible, llegara a los trajes de flamenca. Con una metodología bastante similar a la del servicio de alquiler de otro tipo de prendas, alquilar un traje de flamenca es una novedad muy útil para aquellas que no viven en Sevilla y no quieren hacerse un traje de flamenca para sólo un día, para las que no tienen presupuesto para estrenar un nuevo traje o para las que tienen claro que lo que lleven este año no lo llevarán más.

Una forma muy sostenible y asequible de llevar la moda flamenca a todo el mundo, el servicio de alquiler de trajes de flamenca en Sevilla lo encontramos en tres empresas diferentes y con una dinámica bastante similar. Además, estas empresas no sólo permiten alquilar el diseño, sino que también dan la opción de poner en alquiler los trajes de flamenca que ya no usas y así poder rentabilizarlos. A continuación descubrimos dónde alquilar el traje de flamenca para esta Feria de Abril y tener así la posibilidad de estrenar diseño.

Alquila el traje de flamenca, la flor y hasta los complementos

Hace más de diez años que Alpagui comenzó con el servicio de alquiler de trajes de flamenca. Desde entonces, cuentan con un amplio catálogo de trajes de temporada y todos los complementos (flor, pendientes y mantoncillo) para que la experiencia de alquiler sea completa. "Nuestra forma de trabajar es muy sencilla, una vez te hayas decidido por un traje y esté disponible en tu talla, solo tienes que añadirlo al carrito y efectuar el pago", se puede leer en su web. Puedes filtrar según la talla, color, las mangas... Además, cuentan con una guía de tallas y asesoramiento para ajustar el traje a tus medidas exactas. Puedes alquilar el traje de flamenca desde 100 euros.

La posibilidad de alquilar y poner en alquiler un traje de flamenca

Otra plataforma de servicio de alquiler de trajes de flamenca es BeFlamenca, una plataforma online donde puedes alquilar o poner en alquiler tus trajes de flamenca. De forma cómoda y sencilla, puedes elegir tu look flamenco entre una amplia gama de trajes de flamenca. Por otra parte, si tienes trajes que no usas, puedes rellenar un formulario en su web, enviar las fotografías de tus trajes de flamenca y, si son aceptadas, podrás obtener hasta un 35% con cada alquiler. Puedes elegir también los días que querrás tener el traje de flamenca, siendo en algunos diseños el precio por 3 días de 75 euros.

Una forma sencilla e intuitiva de alquilar un traje de flamenca

Ponme Flamenca es una plataforma digital verdaderamente intuitiva que pone al servicio de las usuarias la posibilidad de alquilar el traje de flamenca o de ponerlo en alquiler. En su web aparece el proceso perfectamente detallado para que la experiencia sea sencilla e intuitiva. "La mejor alternativa para una Feria más sostenible", se puede leer en su web. En la plataforma, además de la guía de tallas y asesoramiento, aparece una tabla de precios y de días para que sepas desde el primer momento por cuánto dinero podrás disfrutar del servicio, siendo 95 euros la opción más económica.