Los 20 looks de inspiración flamenca para ser la mejor vestida de la Feria de Abril

A la Feria de Abril no hay que ir necesariamente con un traje de flamenca. A pesar de que muchos piensen que es algo obligatorio, nada más lejos de la realidad. Para ir a la Feria de Abril sólo es necesario tener ganas y actitud y eso pasa por apostar por un look de inspiración flamenca, como nos ha advertido la tiktoker que más sabe de la Feria de Abril.

Apostar por un look de inspiración flamenca, ya sea para la noche del pescaíto o para cualquier otra jornada, implica que hay una serie de premisas que se deben cumplir. Al renunciar al traje de flamenca en favor de un look de calle, estamos decidiendo hacer de las tendencias flamencas la seña de identidad de nuestro estilismo. Eso quiere de decir que, de alguna u otra forma, los lunares, flecos, volantes y bordados que caracterizan al traje de flamenca estarán presentes a través de pequeños detalles en el estilismo.

Los diseñadores que participan en We Love Flamenco o SIMOF tienen muy claro que los looks de inspiración flamenca tienen mucha presencia en las fiestas de la primavera, por eso se convierten en una parte muy importante de sus colecciones. Con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina y todos los eventos de primavera todavía por llegar (bodas, bautizos y comuniones), estos son los 20 looks de inspiración flamenca con los que ser la mejor vestida de la Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Los bordados siempre son una opción para un look de inspiración, sobre todo si se trata de una propuesta como la de Antonio Gutiérrez. Poco o nada le hace falta a este look para arrasar en la Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

La firma Con T D'Touché también lo deja bastante claro en cuanto a los bordados y los conjuntos dos piezas y, además, va un paso más allá apostando por unas mangas con volantes muy volominosos.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Una propuesta para las más atrevidas es la que hace José Galvañ con este lookazo en tamaño mini con maxivolantes en color negro.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Una propuesta más convencional, pero igualmente flamenca ésta de José Galvañ para un look de una mañana de Feria.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

La clave de este look de Feria de Abril de José Galvañ la encontramos en la chaqueta, que puede combinarse como la lleva la modelo, con unos pantalones palazzo o una una falda de tubo (ambas opciones son válidas tanto en blanco como en negro).

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

El look perfecto para una mañana de Feria de Abril en la que el calor aprieta éste que propone José Hidalgo. Sencillo y fresquito, se puede combinar con negro o jugar con las tonalidades rojas para un look muy flamenco.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

La combinación perfecta para un look con el que asegurarte ser la mejor vestida de la Feria de Abril es la que hace José Hidalgo con esta propuesta. Los lunares siempre son un acierto, por muy sencillo que pueda parecer el look.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Un clásico de José Hidalgo, la combinación de lunares de diferentes tamaños y a contraste es posiblemente una de las mejores propuestas para un look de Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Si quieres combinar lunares y hacerlo de una forma original, no te pierdas este lookazo de José Hidalgo. Ambas prendas juntas suben de nivel el estilismo, pero por separado también son un diez, ya sea para la Feria de Abril o para cualquier otro evento de primavera.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

También un clásico de José Hidalgo, este conjunto, aparentemente sencillo, tiene todos los ingredientes para ser el lookazo de la Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Es una de las diseñadoras más aclamadas de We Love Flamenco y es por eso que Johanna Calderón no podía faltar entre las propuestas. Unos pantalones malva y un voluminoso cuerpo en blanco se convierten en un estilismo de diez para una mañana de Feria.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Elegante y muy flamenca, así es la propuesta de Mónica Méndez para una mañana de Feria que también nos puede servir para una Comunión o un bautizo de primavera.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

En la misma línea fluida de la propuesta anterior, este look de Mónica Méndez tiene muchísimos estilo y resulta muy favorecedor para un look de Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

En versión mono, un clásico de la Feria de Abril, esta propuesta de Mónica Méndez nos encanta para esa comida de Feria con amigas en la que todas van vestidas de flamenca y tú prefieres apostar por un look de inspiración.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Ideal para una noche de Feria en la que quieras hacer gala de la sofisticación más flamenca, esta propuesta de Mónica Méndez te convierte en la mejor vestida de la Feria de Abril.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Una propuesta de Foronda y Rafa Díaz poco o nada necesita para que te convierta en la mejor vestida de la Feria. En este caso, un conjunto dos piezas en azul noche con un mantón a contraste en crudo se convierte en un look sobresaliente para el pescaíto.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Una mañana de Feria o un look para ir a los toros fresquita, pero con mucho (muchísimo) estilo, así es esta propuesta de Foronda y Rafa Díaz.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Bordados, tonos pastel y combinaciones a contraste en este look para la Feria de Abril de Foronda y Rafa Díaz que también es una perfecta opción para un look de madre de Comunión, por ejemplo.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

Enamoradas de este estilismo de Foronda y Rafa Díaz en el que los bordados se convierten en los protagonistas gracias al contraste entre dos tonalidades tan fuertes como son el rojo y el malva.

Look de inspiración flamenca para la Feria de Abril

No puede faltar un look para la Feria de Abril en que no esté presente una falda con volantes y éste que proponen Foronda y Rafa Díaz es sobresaliente.