La tiktoker sevillana con todas las claves para ir a la Feria de Abril

La Feria de Abril ya es una realidad. Con la cuenta atrás activada desde que pusieron el primer palo de la portada, un cielo de farolillos por fin cruza la calle y los trajes de flamenca ya cuelgan de los percheros esperando que los luzcan por el Real. En estos últimos días antes del alumbrao, muchas sevillanas (y no sevillanas) ultiman detalles para la puesta a punto de sus looks flamencos. Toca comprar los complementos para el traje de flamenca, sacar los mantoncillos y tener claro cómo llevar las tendencias en moda flamenca vistas en la pasarela.

Herramienta muy útil a la hora de acceder a la moda, TikTok se ha convertido en esa red social a la que acuden las amantes de la moda flamenca cuando quieren saber todas las claves para ir a la Feria de Abril de Sevilla (no sólo para saber dónde se compran los trajes de flamenca las influencers). Natalia Góngora, tiktoker sevillana, ha sabido hacer de su pasión (las tradiciones de Sevilla y la moda) su pequeño nicho en esta red social y no duda en darnos las claves para ir a la Feria de Abril con todo bajo control.

Comenzó su andadura en TikTok en 2022, en la que fue la primera Feria de Abril después de la pandemia. Movida por su gran pasión, Natalia Góngora vio que esta red social estaba vacía de contenido relacionado con la Feria de Abril o la moda flamenca y consideró que podría ser una herramienta útil para aquellas que se iban a vestir de flamenca por primera vez o para las que, a pesar de vestirse todos los años, querían conocer toda clase de trucos y recomendaciones. Ahora, con más de 75.000 seguidores, esta tiktoker sevillana comparte todos sus conocimientos con una comunidad que no para de crecer.

La Feria de Abril como temática para crear comunidad

La Feria de Abril y la moda flamenca siempre generan mucho interés, sobre todo en redes sociales. Convertir ambas temáticas en las protagonistas de un perfil no resulta una idea descabellada y eso es algo que a Natalia Góngora le ha salido bastante bien. "Siempre he sido una apasionada de la moda y me gusta generar contenido en redes sociales. El año pasado, que fue la primera Feria después de la pandemia, me di cuenta de que había mucha gente que quería venir a Sevilla y no tenía claro cómo vestirse o cuáles eran las claves de la Feria. Pensé que sería una herramienta muy útil y empecé a subir consejos", cuenta Natalia Góngora.

Sevillana guapa y hermosa, haciendo un guiño a la canción de Fondo Flamenco, son los credenciales con los que Góngora se presenta en su cuenta de TikTok y con los que busca enganchar a toda aquella que también se sienta como la protagonista de la canción cuando se pone un traje de flamenca. Su comunidad empezó a crecer desde los comienzos, ya que "vio un gran vacío en TikTok en relación a esta temática y supo hacerse con el nicho de de la Feria de Abril". "El contenido local no estaba nada explotado en esta red social y pensé que era un buen momento", explica.

Por qué la Feria de Abril funciona tan bien en TikTok

Con independencia de la moda flamenca, la Feria de Abril es una temática que prácticamente se vende sola en redes sociales, aunque para diferenciarse del resto haya que saber ofrecer un contenido completamente específico. "En mi caso, observé que en Google se hacían muchas búsquedas relacionadas con la Feria de Abril o la moda flamenca, pero que las respuestas eran un poco tediosas. Hacía falta un contenido mucho más dinámico, reducido en el tiempo y fácil de consumir para generar atractivo", cuenta la tiktoker sevillana.

Así, a través de vídeos muy cortos (el formato TikTok), Natalia Góngora no sólo ha dado las claves de las tendencias en moda flamenca, cómo colocarse el mantoncillo o cuáles son los looks para ir al pescaíto, también intenta dar a conocer aspectos desconocidos de la Feria de Abril y de la Semana Santa, su otra gran pasión.

Así es la cuenta de TikTok de Natalia Góngora

Entrar en su perfil es trasladarse a un abril permanente. Flores, lunares, volantes y mantillas se sudceden en su cuenta de TikTok al hacer scroll. Esta sevillana deja claro cuáles son sus pasiones y qué tipo de contenido va a encontrar aquel que llegue a esta ella. Clave a la hora de diferenciarse, Góngora tiene claro que para generar engagement debe ofrecer un contenido diferenciado, trabajado y que conecte.

"La clave está en hablar a la cámara y generar contenido interesante", cuenta. En ese sentido, su perfil se convierte una una herramienta útil y dinámica en la que podemos aprender a combinar nuestro traje de flamenca (aunque sea de un color un poco complicado), cómo hacernos el típico moño de Feria (aunque nuestra melena no nos llegue ni a los hombros) o cómo ir vestidas a la Feria sin llevar traje de flamenca (incluso si eres un hombre).

Su planificación a la hora de generar contenido, sobre todo de cara a la Feria de Abril, pasa por hacer esas recomendaciones y dar esos consejos y trucos, además de ofrecer uno de sus contenidos más demandados". Los vístete conmigo, como la tiktoker ha denominado los vídeos en los que sugiere un look concreto, son todo un éxito entre sus seguidoras.

A pesar de que parezca una tarea sencilla, detrás de su perfil hay mucha planificación y trabajo. "El año pasado, al no haber tanto contenido similar me resultó más sencillo diferenciarme, ahora para mantenerme tengo que pensar muy bien el contenido. Este año he empezado con el contenido de Feria y moda flamenca en febrero. He estado haciendo tres vídeos diarios porque en la constancia está la clave del éxito. Aunque, si hay un contenido que me funciona bien ese es el que habla de consejos para ir a la Feria", expone.

Amante de la Feria de Abril (es de las que, como la sevillana, vive la Feria los siete días), Góngora ya tiene más que planificado el contenido para la semana efímera y así poder disfrutar de una de sus tradiciones sevillanas preferidas.