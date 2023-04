La influencer sevillana con el mono más elegante para el pescaíto de la Feria de Abril

La Feria de Abril ya está aquí. La última cuenta atrás ha comenzadO y estos días las casas de las sevillanas se han convertido en un danzar de trajes de flamenca. Preparar los últimos detalles del traje de flamenca, hacerse con los complementos más originales y buscar el perfecto look para el pescaíto son los objetivos de las sevillanas estos días. Fuente máxima de inspiración, tanto para los looks de fiesta como para los del día a día, la influencer sevillana Beatriz Ruiz (@bearuma) también se encuentra preparando los últimos detalles para la Feria de Abril, tanto para ella como para su pequeña, que este año también se viste de flamenca.

En ese periplo que es la búsqueda del look perfecto para la Feria de Abril (ya sea para el pescaíto o para cualquier día en el que no vamos de flamenca), hemos acompañado a la influencer sevillana a una de sus boutiques favoritas y en la que ha encontrado el mono más elegante para la noche del pescaíto. Prenda que, además, nos puede salvar el look para cualquiera de los eventos festivos de esta primavera verano.

Al igual que en otras ocasiones, Bearuma ha confiado en El armario de Paola, un espacio al que la joven acude cada vez que necesita un estilismo que huya de lo convencional y se adapte a sus gustos y preferencias. Entre sus descubrimientos de última hora, la influencer nos descubre un mono negro de tela plisada y escote con volantes con el que marcará un antes y un después entre los los looks de la noche del pescaíto.

Así es el mono de volantes de Bearuma para la Feria de Abril

La influencer tiene una personalidad muy definida a la hora de configurar sus looks. Cualquiera que acceda a su perfil de Instagram se dará cuenta que Bea siempre apuesta por prendas fluidas y muy diferentes a lo que se ve en la mayoría de las tiendas. Algo que es de agradecer a la hora de encontrar la inspiración. Por eso, su propuesta para el look de la noche del pescaíto nos parece ideal.

Un mono para la Feria de Abril siempre es una opción muy elegante que abre un amplio abanico de posibilidades de combinación. En el caso del mono de Bea, que lo firma El armario de Paola, se trata de una prenda de color negro y tejido ligeramente plisado, ceñido en la zona de la cintura y con toda la zona del escote llena de volantes. A simple vista, el mono no necesita nada más para tener la categoría de lookazo. De hecho, la combinación que hace la propia Bea con unos aros dorados nos parece muy acertada. Aunque, al tratarse de la noche del pescaíto, siempre podemos apostar por un look algo más maximalista.

A la hora de completar el look, en El armario de Paola tienen toda clase de complementos. Desde pulseras y anillos hasta los pendientes más XXL más irresistibles. Para rematar el conjuntazo de Bea, desde la firma proponen unos exclusivos pendientes en forma de pez, "unos de los más demandados en Instagram".