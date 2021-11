A las 16:00 horas del jueves 11 de noviembre comienza el tercero de los seis encuentros del Festival de Cine de Sevilla, se trata de unas mesas redondas con veintitrés cineastas europeos que presentan sus últimas obras en las secciones Las Nuevas Olas, Las Nuevas Olas No Ficción, Historias Extraordinarias y Revoluciones Permanentes.

Un café con Yuri Ancarani, Haider Rashid, José Luis Estañ y Damien Odoul

Con su película documental The Challenge (2016), Yuri Ancarani (Atlantide) ganó el Premio Especial del Jurado en Locarno, pasó por Sevilla, y ese mismo año fue incluido por el periódico New York Times en su lista de “Nueve directores a los que seguir”. Con Atlantide nos acerca a una Venecia desconocida, la de aquellos jóvenes que intentan encontrar su identidad y sus placeres en un lugar invadido por el turismo.

Las películas de Haider Rashid (Europa) han ganado premios en el Festival de Venecia y en el de Dubai, además de en la ceremonia de los premios italianos Nastri d’Argento. Europa, retrato de un refugiado y su aventura de supervivencia para llegar a occidente, se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes.

José Luis Estañ (A diente de perro) ha rodado cortos como Cuatrocientas caladas (2013) y Perversión (2014). Los últimos cinco años ha estado preparando su salto al largo con A diente de perro, película de acción sobre un joven inmerso en el mundo de los bajos fondos. Para ello, en verano de 2018 fundó la productora de cine independiente Trilita Films junto a Miguel Ángel Puro e Iván Emery.

Damien Odoul (Theo and the Metamorphosis) es un artista multidisciplinar, cineasta, poeta y fotógrafo. Ha dirigido películas como En attendant le déluge (2004), L’histoire de Richard O (2007), La richesse du loup (2012) o La peur (2015), con la que ganó el Premio Jean Vigo. Presenta en Sevilla Theo and the Metamorphosis, recreación del asombroso universo de un joven con síndrome de Down que huye de los típicos clichés, y con el que ganó el Gran Premio del New Horizons Film Festival de Wroclaw..