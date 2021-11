Luz otoñal, paseo y café en otra ciudad

Ficha **** 'Outside noise'. Revoluciones permanentes. Drama, Ale-Aus-Cor, 2021, 61 min. Dirección: Ted Fendt. Intérpretes: Daniela Zahlner, Mia Sellmann, Natascha Manthe, Ted Fendt.

Extraña oportunidad la que ofrecen los caminos de la coproducción de poder ver una película del norteamericano Ted Fendt en el SEFF. Fendt pertenece a la gloriosa nómina de cineastas invisibles en su país, esa donde se encuentran directores tan maravillosos, y desconocidos aquí y allí, como John Gianvito, Jon Jost, Dan Sallitt o Jem Cohen. Las razones de su invisibilidad son principalmente políticas, ideología política y política de la puesta en escena. Su mayor pecado el estar influenciados por la modernidad europea: Rohmer, Eustache e incluso las aventuras de Robert Kramer en Europa.

En Outside noise, de concisos 60 minutos, Fendt da una lección magistral de cómo pensar el cine y de cómo hacer cine. Para empezar en analógico y 16 mm, lo que convierte su película en la más bella a la hora de registrar la luz (en este caso del equinoccio otoñal) de todo el festival, y para terminar en su cuidado en no resultar jamás intrusivo (pese a notarse en cada plano que hay un cineasta detrás) en los viajes, encuentros, paseos y charlas de sus tres amigas protagonistas; desde Nueva York a Berlín o Viena sin un solo plano turístico, sin un solo plano que no esté conectado con la vida y con la memoria del cine moderno.