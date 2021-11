Sin noticias del mirlo cantor

Ficha ** '¿Qué vemos cuando miramos al cielo?'. Sección oficial. Drama, Geor-Ale, 2021, 150 min. Dirección: Aleksandre Koberidze. Intérpretes: Giorgi Ambroladze, Irina Chelidze, Ani Karseladze.

El segundo filme del georgiano Aleksandre Koberidze empieza colocando las expectativas demasiado altas: un plano se va llenando de niños acompañados de sus madres y padres camino del colegio. Por un instante pensamos en Kiarostami y sus películas-milagro rodadas para el instituto Kanoon. De ahí pasamos a los pies de una pareja de desconocidos que sufre un flechazo al primer zapatazo. Ya en los primeros minutos Koberidze nos ha mostrado la obra que le gustaría hacer, pero ahora le quedan más de dos horas para darle vuelo y encarnadura a su pareja de maniquíes.

Para nuestra desgracia el autor insiste en estar siempre presente y a menudo de la peor forma posible: una voz en off (que salta caprichosamente de la primera a la tercera persona), juegos metacinematográficos entre realidad y ficción que aportan al final el único momento bello, y facilón, pero sobre todo un terrible comentario musical donde el órgano Casio, la canción gritona y la fanfarria acechan cada escena como un ladronzuelo emboscado en la noche. La cinta acaba rehén de una desmañada mezcla de simplismo, realismo mágico y pueril aclaración de que el cine no es la vida; el de Koberidze desde luego que no.