Sigue en directo: Un café con Marta Popivoda, Álvaro F. Pulpeiro, Julian Radlmaier, Max Eriksson e Ismaël

El miércoles 10 de noviembre a las 16:00 horas comienza el cuarto de los seis encuentros del Festival de Cine de Sevilla, en el que se invita y reúne a cineastas europeos que presentan sus últimas obras en las secciones Las Nuevas Olas, Las Nuevas Olas No Ficción, Historias Extraordinarias y Revoluciones Permanentes.

Un café con Marta Popivoda, Álvaro F. Pulpeiro, Julian Radlmaier, Max Eriksson e Ismaël

El primer largometraje documental de Marta Popivoda (Paisajes de resistencia), Yugoslavia, How Ideology Moved Our Collective Body, se estrenó en la Berlinale. La película forma parte de la colección permanente del MoMA de Nueva York. Su trabajo audiovisual se ha presentado en los más prestigiosos museos de Arte Contemporáneo del mundo, como Tate Modern o el MoMA. En Paisajes de resistencia reivindica la memoria de las partisanas que lucharon contra el nacismo.

La obra de Álvaro F. Pulpeiro (Un cielo tan turbio) transcurre mayormente en América del Sur. Ha dirigido los cortometrajes Sol mihi semper lucet (2015), estrenado en PlayDoc y La jovencita no envejece, se descompone (2019), estrenado en FilMadrid y el largometraje Nocturno: fantasmas de mar en puerto (2017), que participó en el FICX Gijón y en Edimburgo. En Sevilla presenta su último trabajo, Un cielo tan turbio, estrenado en el Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague. Se interna en un territorio tan caótico y complejo como el de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Las películas de Julian Radlmaier (Bloodsuckers) se han proyectado en numerosos festivales, entre ellos Berlinale, Rotterdam, Biennale, Río, Melbourne, Sevilla y FICUNAM, y obtuvieron varios premios. Bloodsucker, una excéntrica y clarividente fusión del cine de vampiros y comedia y reflexión sobre los clichés políticos, fue galardonado con el Premio Alemán de Guión (Lola de Oro) antes de su estreno en la sección Encuentros de la Berlinale en 2021. En el Festival Internacional de Cine de Moscú ganó el Premio Especial del Jurado.

El interés de Max Eriksson (The Scars of Ali Boulala) por las artes visuales es lo que le llevó a convertirse en estilista de moda. Sus clientes en este rol son desde artistas musicales a revistas de moda y pasarelas. Ha dirigido los cortometrajes documentales Tivoliland (2013) y Shut Eyes (2011). The Scars of Ali Boulala es su debut en el largometraje, y en él refleja el auge y caída de uno de los mitos de la historia del skate board.

Ismaël (Black Medusa) es director de cine, artista visual y escritor. Ha codirigido el documental Babylon (2012) con Ala Eddinne Slim y Youssef Chebbi. Junto a Fateme Ahmadi dirigió el cortometraje Leila’s Blues (2018), que se estrenó en la Quincena de Realizadores de Cannes. Black Medusa (2021), codirigida junto a Youssef Chebbi, se estrenó en la Tiger Competition de Rotterdam, y tiene como protagonista a una heroína feminista que ajusta cuentas con el aparentemente indestructible patriarcado tunecino.