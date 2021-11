Sigue en directo: Un café con Ted Fendt, Omar El Zohairy y Eliane Raheb

A las 16:00 horas del viernes 12 de noviembre comienza el último de los seis encuentros del Festival de Cine de Sevilla, se trata de unas mesas redondas con veintitrés cineastas europeos que presentan sus últimas obras en las secciones Las Nuevas Olas, Las Nuevas Olas No Ficción, Historias Extraordinarias y Revoluciones Permanentes.

Un café con Ted Fendt, Omar El Zohairy y Eliane Raheb

Ted Fendt (Outside Noise) es cineasta, traductor y proyeccionista. Estudió en la Universidad de Nueva York, donde con un grupo de amigos y colaboradores hace cortometrajes y largometrajes en 16 mm. Se mudó a Berlín en 2018 para hacer Outside Noise, apoyado por el Jeonju Cinema Project: Next Edition. La película, QUE NARRA La vida de tres chicas entre Berlín y Viena y su búsqueda de identidad en una época de cambios, se estrenó en el Festival de Jeonju, y obtuvo además una mención de honor en el FIDMarseille.

Omar El Zohairy (Feathers) estudió Dirección de Cine en el High Institute of Cinema del Cairo y trabajó como ayudante de dirección en películas de los más prestigiosos cineastas egipcios, entre ellos Yousri Nasrallah. Su último largometraje, Feathers, una fábula feminista que muestra a una madre de familia y su lucha por superar los obstáculos que le plantea la sociedad egipcia, se hizo con el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

Eliane Raheb (La guerra de Miguel) debutó como directora con Sleepless Nights (en la lista de los mejores documentales de 2013 según Sight and Sound). Ha dado conferencias y ha proyectado sus películas en universidades como Harvard, Brown, Georgetown y George Mason. La guerra de Miguel obtuvo el Premio Teddy en la Berlinale. Con su último título rememora la búsqueda de la libertad de su protagonista, un hombre libanés homosexual que viajó a España para alcanzar la libertad sexual.