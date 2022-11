Wells y López Riera, ‘esenciales’ cineastas emergentes.

En un abarrotado CICUS, la nueva cita con las Voces Esenciales propuestas por el Festival de Cine de Sevilla, celebrado este jueves, ha contado con la presencia de la productora, directora y guionista escocesa Charlotte Wells y la realizadora española Elena López Riera, dos de las cineastas europeas con mayor proyección de la actualidad. Coinciden ambas realizadoras en abordar en sus óperas primas relaciones paterno filiales y en haber despertado un gran interés allá donde han proyectado sus películas: Aftersun y El Agua. Wells (Edimburgo, 1987), tras una brillante etapa en el mundo del corto (fue galardonada en el prestigioso festival de Sundance), ha debutado en el largometraje con Aftersun, una película en la que narra una relación entre un padre y una hija que le ha valido numerosas distinciones y reconocimientos, como en Cannes (Premio French Touch del Jurado de la Semana de la Crítica), Sarajevo o Munich, y estar nominada a los Premios de la Academia del Cine Europeo. Aftersun, una de las películas más esperadas en el festival sevillano, está incluida en la Sección Las Nuevas Olas, y está protagonizada por Paul Mescal (Normal people) y la debutante Frankie Corio. Por su parte, Elena López Riera (1982), se ha estrenado en el largo, tras sus aclamados cortometrajes (Pueblo, Las vísceras y Los que desean), con El agua, protagonizada por Bárbara Lennie y Nieve de Medina, y rodada en su Orihuela natal, siendo una de las revelaciones en la pasada Quincena de realizadores del Festival de Cannes. En su primera película, López Riera se sumerge en el mundo adolescente, el descubrimiento del amor, la pérdida, la construcción de la identidad y la relación entre una madre y su hija.

La dos realizadoras han comenzado sus intervenciones repasando su pasado cinematográfico, señalando “que nos hemos enfrentado a los cortometrajes con la misma intensidad y compromiso que si se trataran de largometrajes”, concretando López Riera que “en mis obras anteriores ya están presentes buena parte de mis obsesiones y referencias”. La alicantina, no ha dudado en referirse a Aftersun como “una de las películas del año, muy política, y abordada desde una perspectiva de género muy inusual, ya que lo frecuente es que este tipo de relaciones sean madre hija y no padre hija”. Por su parte, Charlotte Wells, ha destacado de El agua “su capacidad para transmitir emociones, así como su conexión con el territorio”. Ambas cineastas han coincidido, igualmente, en la importancia de la música en sus obras, en la multitud de referencias (Wells ha citado a El Sur de Víctor Erice y Riera al ‘primer Saura’, entre otros muchos), así como en combinar en sus repartos actores profesionales y no, a lo que la escocesa ha detallado que “escogimos a la protagonista (Frankie Corio) en un casting entre 800 niñas, y el encuentro con Paul (Mescal) nos ha deparado un nuevo territorio interpretativo”. Por su parte, López Riera ha considerado que la ecología “ocupa un papel muy importante en El agua, ya que el cine contemporáneo debe dar cabida a los temas más urgentes que nos preocupan, y este lo es”. Charlotte Wells y Elena López Riera, dos Voces Esenciales que proyectan un nuevo panorama del cine europeo, presentes en el Festival de Cine de Sevilla.