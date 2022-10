Wiseman y Sokurov competirán en el Festival de Sevilla

El Festival de Sevilla reunirá en su próxima edición, del 4 al 12 noviembre, a maestros de la cinematografía mundial como Frederick Wiseman y Aleksandr Sokurov, que competirán con sus nuevos trabajos por el Giraldillo de Oro junto a figuras de larga y reconocida trayectoria como la actriz y directora italiana Valeria Bruni-Tedeschi y creadores de gran pujanza como el cineasta sueco-iraní Ali Abassi. Otros importantes directores como Sergei Loznitsa, Eugène Green, Rita Azevedo Gomes, Mark Cousins y Sérgio Tréfaut se incorporan, además, a otras secciones del certamen, como Las Nuevas Olas y Revoluciones Permanentes, destacan desde el festival.

Con las anteriormente anunciadas películas de Pietro Marcello, Alice Diop, Lukas Dhont, Lav Diaz o Paolo Taviani, la Sección Oficial "estará más competida que nunca con la incorporación de cuatro cineastas de la relevancia de Frederick Wiseman, Aleksandr Sokurov, Valeria Bruni Tedeschi y Ali Abbasi", presumen desde el certamen.

Una larguísima trayectoria centrada en el cine documental ha hecho del nonagenario estadounidense Frederick Wiseman un nombre indispensable. Inquieto e inconformista, con A Couple demuestra que también puede sentar cátedra abordando una historia de ficción que se parece muy poco a cualquier ficción convencional: apostando por la solución dramática del monólogo (en el que brilla la actriz Nathalie Boutefeu) y con gran contención narrativa (el film dura apenas 63 minutos frente a monumentales trabajos anteriores de tres y cuatro horas, como Ex Libris: La biblioteca pública de Nueva York o National Gallery), la nueva propuesta de Wiseman parte de la compleja relación del escritor ruso Leon Tolstoi con su esposa, Sophia, para hablar de los estados del amor y la vida conyugal.

Otro nombre esencial es el de Aleksandr Sokurov. El autor de El arca rusa (2002) y Fausto (2011) coquetea en Fairytale con la experimentación formal, manipulando imágenes de archivo en un sugerente y atmosférico collage que plantea, con tono de sátira y no pocas dosis de humor esquinado, un encuentro a las Puertas del Cielo entre nada menos que Hitler, Mussolini, Stalin y Churchill, con sorprendentes cameos de Napoleón y el mismísimo Jesucristo.

Con el aval del premio a la Mejor Actriz (para Zar Amir-Ebrahimi) en el Festival de Cannes, a la Sección Oficial del Festival de Sevilla llegará también el sueco-iraní Ali Abbasi con la desasosegante Holy Spider. La nueva película del director de Border (2018) aborda el thriller y la crónica negra para plasmar el caso real de un asesino en serie que, creyéndose parte de una misión divina, acabó con la vida de 16 prostitutas en la ciudad santa de Mashhad, en Irán. Su retrato de una sociedad misógina y patriarcal es más actual que nunca, a la vista del extraordinario coraje que están demostrando las mujeres iraníes en las protestas para reclamar libertad e igualdad de derechos que vemos a diario en los informativos y las redes sociales.

También competirá por el máximo galardón del festival la actriz y directora italiana Valeria Bruni-Tedeschi (Giraldillo de Honor en 2016) con Les amandiers (Forever Young). Como en anteriores trabajos tras la cámara (La casa de verano, Es más fácil para un camello…), la cineasta sigue inspirándose en su vida, en este caso en sus inicios en el mundo de la interpretación en la década de los 80, cuando fue alumna de Patrice Chéreau y Pierre Romans en el Théâtre des Amandiers de Nanterre. Amor, abusos de autoridad, pasión por los escenarios, drogas, sexo y la sombra del sida forman parte de estas memorias desbordantes, en las que Nadia Tereszkiewicz interpreta al alter-ego de la directora y que entregan de paso un polémico retrato de Chéreau (encarnado por un Louis Garrel que hará doblete en la Sección Oficial, pues aparece también en Scarlet, de Pietro Marcello).

En Las Nuevas Olas, la escocesa Charlotte Wells debuta en el largo con Aftersun, que llega a Sevilla tras ser premiada en la Semana de la Crítica de Cannes, en el Festival de Deauville (donde logró el Gran Premio). La cineasta presenta una luminosa mirada a la relación entre una chica y su padre divorciado, a partir de varias pinceladas durante unas vacaciones compartidas en un resort de Turquía para la clase trabajadora británica. La extraordinaria química entre la jovencísima Francesca Corio y Paul Pescal (protagonista de la serie Normal People) ilumina un tierno y conmovedor relato sobre las relaciones paternofiliales que colorea sus bocados de melancolía con una banda sonora llena de éxitos del brit-pop y canciones de verano de los años 90.

A noiva, la película con la que el brasileño-portugués Sérgio Tréfaut regresa al festival (su Raiva se proyectó en 2018, también en Las Nuevas Olas), se presentó con notable repercusión en la sección Orizzontti del Festival de Venecia y está íntimamente ligada al certamen sevillano, pues nació en su seno al ser el suyo el proyecto ganador del Foro de Coproducciones en la edición de 2020. Su nuevo trabajo, una impactante aproximación a las conocidas como novias del Daesh, es una ficción que enfrenta al espectador al enigma impenetrable que representan esas mujeres. En este caso, una en concreto, una joven ciudadana francesa, a sus 20 años madre de tres hijos y viuda de un terrorista islámico por quien lo abandonó todo, que aguarda en el limbo de un campo de prisioneros de Irak la celebración de su juicio. La española Lola Dueñas forma parte del reparto, dando vida a la madre del miembro del Daesh muerto.

Dentro del apartado Las Nuevas Olas No Ficción el festival recibirá la visita de dos de los cineastas más prestigiosos de la actual cinematografía europea, ambos viejos conocidos del público del festival. Uno de ellos es el ucraniano Sergei Loznitsa, ganador del Giraldillo de Oro en 2018 con Donbass y autor de Babi Yar. Context, un documental que recibió el premio a la mejor película de Las Nuevas Olas No Ficción en la última edición del festival. Ahora vuelve con The Kiev Trial, un nuevo e impactante documental de archivo en el que reconstruye uno de los primeros procesos de la posguerra europea en los que resultaron condenados tanto mandos nazis alemanes como colaboradores autóctonos de aquéllos en Ucrania. A la luz de la actual situación de este país, de nuevo invadido y sometido a la violencia de otra potencia, en este caso Rusia, este título adquiere una renovada vigencia.Otro cineasta relevante es Mark Cousins, quizás el que mejor ha sabido convertir la Historia del Cine en material para sus documentales, como los monumentales The Story of Film: Una odisea o Women Make Film, que presentó en el certamen en su edición de 2019. El irlandés cambia ahora de tercio aunque sin abandonar el poder del cine como propaganda, pues The March on Rome ofrece una particular mirada al ascenso al poder del fascismo y de Mussolini en la Italia de los años 30, así como a las resonancias y las consecuencias de este seísmo en las décadas posteriores, intercalando segmentos de ficción con la complicidad de la actriz Alba Rohrwacher.

Además, dos películas se unen a los títulos ya desvelados dentro de la sección Historias Extraordinarias, consagrada a un cine cercano, de calidad y con vocación de llegar a un público amplio. Vicky Krieps (El hilo invisible) y el malogrado Gaspard Ulliel protagonizan Plus que jamais (More than ever), una historia conmovedora y llena de calidez y sutileza que se presentó en Cannes dentro de la sección Un Certain Regard.

El Festival de Sevilla programará también la película elegida por Palestina para representarla en la carrera para los Oscar y los Premios del Cine Europeo (es una coproducción de Palestina, Alemania, Francia y Chipre). Se trata del segundo trabajo como directora de Maha Haj, directora de arte de Elia Suleiman, tras dar la sorpresa con su debut, Un asunto de familia (2016). En Mediterranean Fever, el sentido del humor planea en la mirada de la cineasta a las frustraciones y tensiones que afrontan a diario los palestinos que viven en Israel. Y lo hace a partir de la insospechada relación de amistad que se crea entre un padre de familia que intenta manejar una depresión crónica y su vecino, un estafador de medio pelo. El largometraje llegará a Sevilla con su guion, obra de la propia Haj, premiado en la referencial sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Las novedades llegan también a otro apartado como es Revoluciones Permanentes, la ventana que el certamen dedica al cine más arriesgado e innovador. En este marco se verá la nueva película del franco-norteamericano Eugène Green. El autor de Le fils de Joseph o La Sapienza, ambas presentadas y premiadas en el festival, regresa con Le mur des morts, una obra que reflexiona sobre la memoria y el paso del tiempo como remedio a la melancolía del presente, a través de una fábula que imagina a un estudiante visitado por el fantasma de un soldado de la Primera Guerra Mundial.

Por su parte, El trío en mi bemol propone una inmersión en el universo de Éric Rohmer de la mano de Rita Azevedo Gomes, quien ya visitó el certamen con A vingança de uma mulher (2013) y la colectiva Danses macabres, skeletons and other fantasies (2019). En esta adaptación de la única obra de teatro escrita por el autor de La rodilla de Claire o Mi vida con Maud, la portuguesa plantea una serie de encuentros entre un hombre y una mujer (Pierre Léon y Rita Durão) que fueron pareja y ahora son amigos, en los que hablan de problemas amorosos y otros asuntos personales.