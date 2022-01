“Los 103 pueblos de Almería tienen su pequeña joya turística”

El coordinador de la formación liberal en la provincia, Rafael Burgos, visitó en la jornada de este miércoles el pabellón 5 de Andalucía, donde hubo una importante jornada de presentaciones en el stand de la provincia de Almería.

–Fitur vuelve a coger vida, mucha gente visitando Andalucía y el stand de Almería.

–Contento de poder estar promocionando nuestra provincia. La repercursión de Fitur el pasado año fue escasa, se notaba la falta de expositores. Pero Almería siempre ha estado, llevamos dos días de presentaciones de pueblos de gran interés, que muestran sus bondades.

–Ciudadanos está haciendo una buena labor desde la consejería.

–Juan Marín ha hecho una apuesta por el turismo desde el principio y los resultados están aquí, desde el clásico de sol y playa hasta el de interior que viene a asentar a las poblaciones. La industria turística en el interior de la provincia provoca nuevos mercados laborales.

–Los datos turísticos andaluces y almerienses cada vez son más positivos.

–El turismo es la segunda potencia económica de la provincia de Almería, por detrás de la agricultura. El trabajo de difusión del turismo desde que está Juan Marín en la consejería y con la dificultad de tener la pandemia de por medio, es buenísimo. En Almería tenemos 103 pueblos, cada uno con su pequeña joya que intentan explotar.

–Los turistas demandan medidas de seguridad por la COVID.

–La gente necesidad tranquilidad, seguridad y por eso es tan importante el turismo del interior. Se puso en marcha ese sello de ‘Andalucía Segura’ para los establecimientos hoteleros y hosteleros para que nuestros visitantes estén en unas condiciones sanitarias óptimas. El turismo no es un factor de dispersión del virus, se ha tenido muy controlado, y por eso la gente busca un turismo tranquilo y alejado de las masas. Almería tiene mil sitios como ése.

"Sin duda, donde más me gusta perderme es en Cabo de Gata-Níjar"

–Una de las presentaciones estrellas es la de Los Gallardos.

–Conjuga a la perfección turismo con tradición, un pueblo entero se echa a la calle el día 6 de enero. Es una fiesta muy interesante para todos los visitantes que quieran conocernos. El miércoles tuvimos la presentación de las fiestas de la Virgen de Fátima de Tíjola. Se hace un asfaltado efímero con serrín tintado, que es una obra de arte. Además de la tradición, es compartir un día con toda la gente del pueblo que participa en la fiesta. Yo tampoco la conocía, había oído hablar de ella pero no la conocía y merece la pena coger el coche una hora y media para ir a disfrutar de ella.

-¿Dónde se perdería Rafael de la provincia?

-Nuestra provincia yo la disfruto mucho. Reconozco que mi tendencia es ver el mar, puesto que nací en Jaén y me llama mucho el Mediterráneo. En el último sitio donde estuve fue en Laroya, que me encantó, me parece una joya de la naturaleza. Pero hay muchos pueblos bonitos, toda la zona de la Alpujarra, el Marquesado de los Vélez, la Sierra de los Filabres, hay desierto, playa... Sin duda, donde más me gusta perderme es en Cabo de Gata-Níjar.