Valtteri Bottas ficha por Alfa Romeo para 2022

El piloto finlandés Valtteri Bottas, nueve veces campeón de Grandes Premios, se desliga de la escudería alemana Mercedes y sustituirá a su compatriota Kimmi Raikkonen en la escudería suiza Alfa Romeo para la temporada 2022 tras la firma de un contrato multianual, informó Sauber en un comunicado oficial.

Bottas (Nastola, Finlandia, 1989) abandonará las filas de Mercedes tras cinco años asumiendo un papel secundario, eclipsado por el heptacampeón británico Lewis Hamilton. Antes, el dos veces subcampeón del mundo (2019 y 2020), pilotó para la escudería inglesa Williams, desde 2013 hasta su fichaje por Mercedes.

"Se abre un nuevo capítulo en mi carrera como piloto: estoy emocionado de unirme a Alfa Romeo para lo que será un nuevo desafío con un fabricante icónico. Será un honor representar a esta marca", declaró el piloto.

Bottas se mostró agradecido con su nuevo equipo y aseguró que está "disfrutando de la oportunidad de ayudar a que el equipo avance en la parrilla, especialmente con las nuevas regulaciones en 2022 que le dan al equipo la oportunidad de dar un salto en el rendimiento".

"Tengo más hambre que nunca de correr por los resultados y, cuando llegue el momento, por las victorias", espetó Bottas.

El flamante fichaje de Alfa Romeo dejó claro que, a pesar de estar emocionado con el próximo año, sigue centrado en esta temporada con la que todavía es su escudería: "Estoy deseando conocer al resto del equipo con el que voy a trabajar, construyendo relaciones tan sólidas como las que tengo en Mercedes. Estoy orgulloso de lo que he logrado en Brackley (sede Mercedes) y estoy completamente concentrado en terminar el trabajo mientras luchamos por otro campeonato mundial, pero también estoy ansioso por los nuevos desafíos que me esperan el próximo año".

Frédéric Vasseur, director del equipo Alfa Romeo, valoró la llegada de Bottas a la escudería: "Es un placer dar la bienvenida a Valtteri al equipo y esperamos con ansias nuestro viaje juntos. Es el piloto adecuado para ayudar a Alfa Romeo a dar un paso adelante hacia la parte delantera de la parrilla".

"El contrato de varios años que nos trae le da tanto a Valtteri como al equipo la estabilidad que necesitamos para construir nuestro proyecto en un momento crucial para la Fórmula Uno. estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro", añadió Vasseur.

Breaking news! 🗞 @ValtteriBottas will join Alfa Romeo Racing ORLEN for the 2022 season and beyond, with the Finnish driver signing a multi-year deal with the Hinwil-based team. pic.twitter.com/2XNeMtUGMn