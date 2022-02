Así es la nueva Fórmula 1: todos los cambios de cara a la temporada 2022

La temporada 2022 de la Fórmula 1 ya está aquí y llega cargada de novedades. Tras un año 2021 en el que se prometía cierta transición, la sorpresa fue mayor al vivir uno de los finales más espectaculares de toda la historia de la Fórmula 1.

Aunque se ha hecho esperar, ya ha llegado la temporada 2022. Con esta, entra en vigor un nuevo reglamento técnico con el se busca una mayor competitividad y también un coche mucho mas simplificado. Los monopolios de ciertos equipos como Mercedes tienen, en teoría, los días contados con el nuevo reglamento.

Aunque se esperaba para el año 2021, la pandemia forzó a que la Fórmula 1 no pudiera introducir el nuevo reglamento hasta el año 2022. Una de las grandes novedades es el límite presupuestario, que ahora es de 140 millones de dólares por equipo. El objetivo principal del reglamento está más que claro: hacer que las carreras sean más interesantes.

En cuanto a la aerodinámica, con los nuevos coches se ha conseguido que sean menos sensibles a las turbulencias generadas por el monoplaza que va por delante. Para ello, es necesario reducir la dependencia aerodinámica que los alerones pueden generar. Aquí una representación gráfica de lo que la F1 pretende conseguir con sus cambios en aerodinámica:

An entirely new aerodynamic set-up is coming to F1 in 2021It's the first time in history that F1 cars have specifically been designed with a chasing car in mind#F12021 pic.twitter.com/jNYvbr2e44