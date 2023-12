Aitana se borra el último recuerdo que le ligaba a Sebastián Yatra

Aitana no quiere saber nada de Sebastián Yatra. La ex de Operación Triunfo disparó todos los rumores de una posible ruptura cuando no acudió junto al artista colombiano a la gala de los Grammy Latinos celebrados en Sevilla. Unos días después se conocía la ruptura de la pareja, que prácticamente nunca llegó a oficializar su relación sentimental.

“Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, dijo Sebastián Yatra para anunciar lo que era un secreto a voces.

La historia de amor entre Aitana y Sebastián Yatra está completamente finiquitada según la última decisión tomada por la intérprete de Mariposas. La revista Semana ha pillado a la joven cuando esta se dirigía a un centro especializado en eliminación de tatuajes, ubicado en San Clemente de Llobregat.

Aitana quiere pasar página y eliminar cualquier rastro de Sebastián Yatra en su cuerpo. Por ello, se ha puesto en manos de un centro especializado para borrar de su piel un hada que guarda relación con el cantante, ya que la canción de Los Ángeles estaba dedicada al artista colombiano. Con la eliminación del tatuaje, la catalana pone fin a una efímera historia de amor que parecía que estaba cogida con pinzas.

Por lo tanto, se presentan unas navidades diferentes para Aitana, que ya dijo que quería disfrutar de su soltería porque casi siempre había tenido pareja en estas fechas tan señaladas. En el plano profesional, la artista arrasa allá por donde va. El último ejemplo ha sido la venta de entradas para su actuación en el nuevo estadio Santiago Bernabeú, agotadas poco después de salir a la venta.