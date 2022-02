Alba Carrillo y Santi Burgoa, ¿Posible reconciliación?

En septiembre, Alba Carrillo confirmó su ruptura con Burgoa, lo que dio paso a nuevos rumores sobre una posible relación, hasta que fue pillada junto a Canales Rivera por Madrid en diciembre de 2021. Ha pasado muy poco tiempo de este hecho, pero parece que la ex-concursante de GH VIP podría haber retomado su relación con su anterior pareja, Santi Burgoa, debido a que se le ha visto junto al periodista de noche por Madrid, tal como recogen las imágenes de la revista 'Semana'.

La pareja ha sido vista compartiendo una cita en Madrid y, aunque la suya fuera una separación en la que se esforzaron por mantener su amistad, las imágenes que ha captado en exclusiva 'Semana' de los dos podrían indicar que hay algo más entre ellos. En el programa matinal en el que Alba colabora se le ha preguntado por este encuentro y la posible reconciliación, a lo que ella ha respondido "No me cierro a una reconciliación", asegurando que aún sigue existiendo cariño entre ambos.

Hasta ahora la última señal que se tenía de que entre ellos seguía muy presente el cariño a pesar de la ruptura, era la felicitación en público que la colaboradora de 'Ya es mediodía' dedicó recientemente al periodista por su cumpleaños cuando ahora se les ha visto de nuevo juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

No se saben los motivos reales por los que la pareja se separó, pero todo apunta a que no tenían los mismos planes de futuro. Alba siempre ha explicado que sus inminentes deseos de ser madre se había interpuesto en su relación con el presentador “Yo quiero volver a ser madre y Santi no quería ser padre”. ¿Será que Burgoa ha cambiado de parecer?

Además, esta no es la primera vez que los vemos juntos. El pasado mes de noviembre, las cámaras sorprendieron a Santi entrando en la casa de la colaboradora y ella explicó que había ido a felicitar el cumpleaños a su hijo porque siguen teniendo una relación estupenda.