Lo que piensa Alba Muñoz de la detención de su ex Antonio Tejado

La detención de Antonio Tejado como presunto autor intelectual de varios robos perpetrados por una banda de delincuentes en el Aljarafe sevillano, ha confirmado el deterioro sufrido en los últimos años por este personaje público. Entre los robos figura el cometido en la vivienda de su tía María del Monte. El televisivo se encuentra en prisión provisional a la espera de que se vaya esclareciendo los hechos.

Su exmujer, Alba Muñoz, ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que ha hablado de la detención del padre de su hija. Alba ha reconocido que su convivencia con Antonio fue muy complicada y que no ha sido un buen padre durante todo este tiempo. Además, ha confirmado que se enteró de la detención porque su hija lo vio por las redes sociales.

#EXCLUSIVA | El demoledor testimonio de Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado: “Me daba miedo dejar a nuestra hija con él” #ExclusivaLecturas https://t.co/A8veFCOmDw — Lecturas (@Lecturas) February 14, 2024

“No me he curado de lo que viví con Antonio. Esto ha sido un shock. Esto me pilla por sorpresa. Todos los que conocíamos a Antonio podíamos imaginarnos muchas cosas, pero esto, no. Desgraciadamente, me entero por mi hija, que lo vio a través de las redes sociales. Llegó llorando a casa después de verlo en las redes”, ha contado.

Alba considera que una vez más le toca ser madre y padre a la vez, reconociendo que no quiere contarle a su hija que su padre está en prisión. “Tendré que dar la talla una vez más y ejercer de lo que he ejercido durante muchos años en la vida de mi hija, de padre y de madre. He aguantado cosas que sé que no se deben aguantar. Pensaba siempre en mi hija. Porque mi hija adora a su padre. No ha sido un buen padre, ha estado ausente. Me daba miedo dejar a nuestra hija con él”, ha declarado.

El matrimonio de Antonio y Alba duró cinco años. Durante ese tiempo ambos pasearon su amor por los platós de televisión hasta que en 2016 decidieron separar sus caminos. La propia Alba acudió como invitada al plató de Sálvame Deluxe para explicar los motivos que habían propiciado la ruptura. Ambos cuentan con una hija en común, Emma, de 12 años de edad. Por su parte, el que fuera colaborador de Telecinco tiene otro hijo, Antonio, de 15 años de edad, fruto de su relación con Chayo Mohedano.