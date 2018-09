Alejandro Sanz llora la pérdida de su 'tío Paco', su 'celestino' y su apoyo

“Yo fui el culpable de que se casara con Raquel (Perera), pero no se lo he dicho nunca”. Francisco Pizarro, más conocido en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules como ‘el tío Paco’ por su parentesco con Alejandro Sanz, ha muerto a los 82 años de edad. Ayer sus familiares y amigos le dieron el último adiós en el cementerio de Chiclana. Un golpe muy duro para su sobrino, para quien era un gran apoyo personal; de hecho, el tío Paco se jactaba de ser quien unió a Sanz con su actual esposa. El artista prologaba sus memorias, tituladas Tío Paco, corroborándolo de alguna manera: “El tío Paco nació para enamorar a las personas que no creían en el amor”. Era, también según palabras del cantante, “el más soñador de la familia”.

En el año 2013, tío y sobrino fueron vistos juntos por última vez en la presentación de su libro, en el que narra algunas de sus vivencias en los dos años que vivió con Alejandro en Miami, durante los que se codeó con artistas de la talla de Jennifer López, Julio Iglesias, Juanes, Penélope Cruz, Paulina Rubio o Shakira, entre otros. “Alejandro me llamó desde Miami. Fui para dos semanas y, cosas de la vida, me quedé dos años”, bromeaba.

Francisco trabajaba en el restaurante Casa Pizarro de Alcalá de los Gazules, el pueblo natal de la madre de Alejandro y que vio crecer al artista.