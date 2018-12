'Almaia' ya es historia

Decir que el tiempo lo cura todo parece un tópico, pero es una verdad como un templo. La ruptura de Amaia y Alfred, una de las parejas que surgió de Operación Triunfo 2017, ha dejado desolados a los fans de ambos cantantes, y del talent musical de La 1. Desde fuera, parecían una pareja idílica pero la realidad ha puesto las cosas en su sitio.

Amaia Romero fue, al parecer, la que decidió poner punto y final a la relación. De nada sirvió la insistencia de Alfred García por salvarla. Tal y como ocurrió también en el caso de Aitana y Cepeda, la vida real ha demostrado que OT no es un buen sitio para enamorarse. Las dos relaciones más mediáticas de la pasada edición del programa se han marchitado casi sin tiempo para disfrutar de ellas. Lo que la tele y la música unieron, lo ha separado la vida.

Desbordados ambos jóvenes artistas por la expectación de los medios que generan, la ex pareja de triunfitos trata de volver a la normalidad poco a poco. Mientras el catalán ha recurrido a la meditación y el yoga para superar este desamor, Amaia continúa con su día a día. Aunque no quiere hablar de su vida personal, Amaia sí ha manifestado a Europa Press que "no está siendo un momento nada fácil".

Hace unos días, la revista Lecturas confirmaba la ruptura publicando unas imágenes de Alfred y Amaia en plena calle, y hay quien dijo que se correspondían al mismo momento en el que rompieron su noviazgo de un año definitivamente. Él estaba abatido, hecho un mar de lágrimas y ella cariacontecida. Hasta ahora, se sabía que el catalán se había refugiado en su música y en la preparación del lanzamiento de su nuevo disco, que verá la luz el próximo 14 de septiembre.

Además, este pasado fin de semana Alfred ha viajado hasta su "yo interior" de la mano de unas sesiones de yoga y meditación en la Costa Brava que seguro le ayudarán a afrontar los difíciles momentos que se avecinan tras la inevitable separación. "Han sido unos días de paz, amor y reflexión que necesitaba para coger fuerzas por todo lo que se viene", comentaba en su perfil de Instagram junto a una foto en la que se le ve en la playa junto a la profesora de yoga de Operación Triunfo, Xuan Lan, en actitud de meditación. Unos días de relax y retiro espiritual con los que Alfred ha intentado tomar distancia de los comentarios en torno a su ruptura con Amaia.

Ella, por su parte, se rumorea que ya tiene una nueva ilusión, al menos en el horizonte: se llama Diego Ibañez y es el vocalista del grupo Carolina Durante, con el que lo único seguro es que la ganadora de OT 2017 ha realizado su primera colaboración musical cantando el tema Perdona (Ahora sí que sí). Otro hecho corroborado es que a ambos cantantes se les ha visto paseando en actitud cariñosa por Barcelona, así que al menos amistad especial sí que existe. Lo que resulta innegable, a estas alturas, es que Almaia ya es historia.