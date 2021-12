Amigos y compañeros de Verónica Forqué se despiden de ella

La inesperada noticia de la muerte de Verónica Forqué ha dejado conmocionados a sus compañeros de 'talent' culinario 'MasterChef Celebrity' además de otras celebridades. No son pocos los que han querido compartir con sus seguidores a través de las redes sociales el cariño que le profesaban a la actriz y han compartido fotos con 'la Forqué' para así brindarle una cariñosa despedida.

Pepe Rodríguez

Uno de los presentadores de MasterChef ha querido despedirse públicamente de la actriz y ha subido una recopilación de fotos juntos a lo largo del rodaje del programa culinario. El chef ha querido dejarle unas sentidas palabras a Verónica Forqué. "Que triste me dejas !!!!Me quedo con tu sencillez , con tu amabilidad , con tu dulzura ,con tu profesionalidad , con tu cariño ,que suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero!!! Te quiero verónica !!"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepe Rodriguez (@pepe_rodriguezrey)

Jordi Cruz

El chef no ha dudado en dejarle unas sentidas palabras a Verónica Forqué y le ha agradecido haber tenido la oportunidad de compartir tiempo con ella en Master Chef. "Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Cruz Mas (@jordicruzoficial)

David Bustamante

El cántabro ha querido mostrar su afecto a la que fue su compañera en MasterChef Celebrity y no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras "Hoy es un muy mal día… Chiquitina mia! Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado… Te voy a echar mucho de menos… @veronicaforque 💔"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta)

Juanma Castaño

El periodista deportivo ha conmovido a todos con el sentido mensaje que le ha dejado en su perfil de Instagram a la actriz. Castaño dice que se siente roto y hace un balance de su paso por el concurso y su convivencia con Verónica Forqué. "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juanma Castaño (@juanmacastano_oficial)

Eduardo Navarrete

El diseñador ha querido mostrar públicamente su dolor y se pregunta el porqué de esta pérdida a la vez que se lamenta fue este domingo cuando estuvieron hablando. "Y pensar que ayer estaba hablando contigo … 🖤 pero por qué? … ADIÓS amiga LOVE U !!! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos ! LOVE U DARLING ❤️ admiración por ti siempre ! Gracias por haberme regalado tus últimos momentos , lloro de dolor …"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial)

Antonio Banderas

El actor malagueño ha querido mostrar una antigua foto donde salen él y Verónica Forqué y pone en valor su trabajo en el cine español. "Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera. D.E.P."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial)

La academia de cine

La cuenta de la academia de cine y los premios Goya publicó un post donde lamentan la muerte de la actriz y reconocen su papel en el cine. "Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas. Es, junto a Carmen Maura, la intérprete más veces reconocida en los Goya. Tiene cuatro: dos a Mejor Actriz Protagonista (La vida alegre y Kika) y dos a Mejor Actriz de Reparto (El año de las luces y Moros y cristianos)."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Academia de Cine|Premios Goya (@academiadecine)

Toñi Moreno

La periodista ha querido dedicarle una fotografía y mostrar su profunda trsiteza tras conocer el fallecimiento de Verónica Forqué "No puedo creerlo de verdad. Te voy a echar tanto de menos amiga mía !!!! Tú sonrisa eterna , tú desorden maravilloso, tu mirada de niña eterna. Qué día más triste para la cultura y para quienes te quisimos mucho."