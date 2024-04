Ana Boyer y Fernando Verdasco dan la bienvenida a su tercer hijo

Ana Boyer y Fernando Verdasco son la viva imagen de la felicidad. La bonita familia que han formado la abogada y el deportista acaba de dar la bienvenida a un miembro más, Martín, su tercer hijo en común. La hija de Isabel Preysler, que anunció que estaba embarazada en diciembre del pasado año, ha dado a luz a su tercer hijo varón en la Clínica Ruber Internacional de Madrid.

"Bienvenido Martín, tus hermanitos y padres ya te quieren más que a nada en el mundo", han publicado en Instagram junto con una fotografía en la que se observa las manos de todos los miembros de la familia.

Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya conocen al bebé, tal y como ha confirmado la revista Semana. La colaboradora de El Hormiguero ha querido dejar constancia de la visita al hospital en sus redes sociales. “Bienvenido al nuevo miembro de nuestra preciosa familia”, ha posteado en Instagram junto con una imagen con el pequeño en sus brazos.

El pasado mes de diciembre la flamante ganadora de Bake Off: Famosos al horno daba a conocer la noticia de su embarazo en la revista ¡Hola! Con una exclusiva. “Días de náuseas, mareos, cansancio, etcétera, como son comunes en el embarazo, pero, en general, intentando tomarme todo de la mejor forma posible. Con las náuseas y cómo me he ido encontrando no ha sido fácil seguir rutinas de entrenamiento. He intentado ir comiendo lo más sano posible”, aclaraba por aquel entonces.

Como suele ser habitual en ella, la hermana de Tamara Falcó ha optado por mantener en un segundo plano su embarazo, cuya barriguita se podía apreciar en sus intervenciones en el concurso de repostería Bake Off: Famosos al horno. Ahora los pequeños Miguel, de 5 años, y Mateo, de 3 años, pueden disfrutar de su nuevo hermanito, Martín. Con la llegada de su tercer hijo varón, Ana y Fernando no descartan seguir ampliando su ya de por sí familia numerosa en busca de su primera hija.