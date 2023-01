Shakira, a degüello a por Piqué y su nueva novia Clara Chía

Desde que se supo que Shakira iba a colaborar con el productor argentino Bizarrap se creo una expectación enorme a nivel mundial. El tema no ha defraudado a nadie y la colombiana le ha dado un repaso enorme tanto a su ex pareja, Gerard Piqué como a su nueva novia. Desde ayer andaba circulando una filtración de cómo podía ser la letra de la canción pero la realidad ha superado con creces las expectativas y Shakira y Bizarrap se han coronado.

La letra no deja ningún tipo de duda sobre la intención de la artista colombiana, humillar públicamente a Piqué de la misma manera que él le hizo a ella. Habla de su poco cerebro, de que la dejó vendida con su suegra de vecina y con la deuda en Hacienda, además tiene palabras para la nueva pareja de Piqué, Clara Chía. Shakira ha sacado la artillería pesada y no ha dejado títere con cabeza. En poco más de 8 horas desde que salió la canción acumula más de 22 millones de reproducciones en Youtube y es número 1 en Tendencias de música.

Letra de la canción de Shakira con Bizarrap

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Perdón, ya cogí otro avión,

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón.

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está para novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen,

yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente es igualita que tú uuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mí todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Ya está, ciao.

Aunque la mayor parte del contenido de la letra va dedicada a Piqué Shakira no ha querido dejar pasar la oportunidad de darle un repaso a Clara Chía y decirle que al final vale exactamente lo mismo que su ex pareja, que es nada. Que a pesar de tener 22 años no se puede cambiar un Ferrari por un Twingo. La colombiana no ha dudado en publicar en su Instagram un fragmento de la canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Si el productor argentina ya era famoso y su carrera estaba en uno de los mejores momentos esta canción ha servido para terminar de despegar y llevarlo a lo más alto. No es la primera vez que se junta un artista con él para hacer una tiradera. El primero en despacharse a gusto en un tema con Bizarrap fue Residente cuando le escribió la canción a J Balvin para darle un buen repaso. El productor sabe elegir a la perfección a los cantantes que pueden dar mejor rendimiento y con esta canción de Shakira se ha coronado.

Redes sociales

Las redes están que arden con el mensaje tan directo y destripado de Shakira a Piqué.

nadie se ha dado cuenta de que la session de Shakira dura 3:33 y el dorsal de Piqué es el 3, biza es un loco de los detalles pic.twitter.com/K6GbIFhBm7 — haytam 🖤 (@userhaytam) January 12, 2023

Definitivamente Pique después de la sesión de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/B2rVru8bP3 — EmpershaoEsp (@EmpershaoEsp) January 12, 2023

Shakira yéndose a dormir después de todo el desmadre que hizo hoy 🤭 pic.twitter.com/bAUU65LMhe — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) January 12, 2023

A VE POR MI CREO KE NO VA pic.twitter.com/XcVeFhH7hw — MALACARA (@malacarasev) January 12, 2023

Reacciones al escuchar la canción de Shakira y Bzrp pic.twitter.com/RpaZjSGtT0 — Alexsinos (@alexsinos) January 12, 2023

El Twingo después de oír el tema de Shakira y Bizarap pic.twitter.com/woN6sRPI0y — Víctor Medina (@nanutria) January 12, 2023

Oye, una pregunta: ¿a qué hora coronan a Shakira como Reina del Mundo? — Alexsinos (@alexsinos) January 12, 2023