La cuenta 'CasiO-ficial' que le devuelve el zasca a Shakira

Tras la canción que Shakira ha dedicado a su ex las reacciones no han tardado en llegar. Las redes están revolucionadas y además de Piqué y Clara Chía marcas como Casio o Twingo han salido a relucir en una comparación donde claramente eran los perdedores cuando se les compara con marcas como Rolex o Ferrari. Los Community Manager de la marca de relojes Casio no han querido perder la oportunidad de responderle a la artista colombiana.

Shakira se compara con Clara Chía de esta manera: " Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio." a lo que una cuenta de Casio no oficial ha querido responder en Twitter y ha cambiado la biografía de su perfil en esta red social dejándole un mensaje a la cantante.

OYE Y ESTE ATAQUE GRATUITO? https://t.co/0LkNLOnHBV — Relojes Casio (@CasioOficial) January 12, 2023

Esta nueva canción de Shakira con Bizarrap no solo agravia a Piqué y a su nueva pareja Clara Chía, sino que al comparar marcas como Rolex con Casio o Ferrari con Twingo ha puesto en el punto de mira a estas dos compañías. La cuenta no oficial de Casio no ha dudado en responder a la cantante y ha cambiado su biografía Twitter que ahora reza: " Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía". Unas duras palabras que seguramente a Shakira no sienten bien.

Esta respuesta en Twitter no ha hecho más que desatar una oleada de reacciones a favor de la marca que las palabras de Shakira casi que caen en saco roto. Muchos usuarios instan a la marca a que haga promoción de sus relojes ahora que la artista los ha mencionado en una canción que ya es tendencia a nivel mundial.