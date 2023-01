Shakira suspende en sororidad y lanza un mensaje poco feminista en la canción que dedica a Piqué

El revuelo tras la publicación de la nueva canción de Shakira junto a Bizarrap no ha tardado en llegar. La cantante ha querido dar un repaso a su ex y a la nueva novia de Piqué. Lo pretendía y lo ha conseguido, ahora hay que analizara a qué precio y es que Shakira no ha podido contener el despecho de haber sido sustituida por una chica más joven y ha querido volcar todo su enfado en una letra que contiene un zasca tras otro.

El problema del mensaje no es el despecho en sí, es la manera en la que está escrita esta canción. Shakira se cosifica tanto a ella como a Clara Chía cuando se compara con un coche o un reloj "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio." Este tipo de mensaje lo único que aporta dentro de esta ruptura es cosificación además de querer estar por encima de otra mujer.

Cuando Shakira ataca directamente a Chía tampoco se deja en muy buen lugar: " Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú uuhh" ya que carga la responsabilidad de su ruptura a la nueva novia de Piqué en lugar de al futbolista. El responsable de mantener y cuidar la relación con la cantante debería ser el ex del Barça.

No han tardado en salir algunas mujeres con un discurso feminista para desaprobar el mensaje que lanza la cantante en esta ocasión. Solo transmite el despecho que siente y actúa de forma errónea al encauzar la ruptura con odio y dejar a un lado su estado emocional para tirar a los pies de los caballos a otra mujer. Se entiende que Shakira opte por mostrar sus sentimientos en una canción y se valida que esté despechada y dolida con la situación. Lo que muchos no toleran no es que utilice su poder e influencia para acribillar a la nueva pareja de Piqué cuando el único responsable de la ruptura es el futbolista.

1. Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse. 🧶 pic.twitter.com/kjeyGRWFtv — Noor Ammar Lamarty | نور ⚖️ (@NoorAlamarty) January 12, 2023