Andrea Duro, pareja feliz y reencuentro en pantalla

El confinamiento fue un período de estudio para Andrea Duro, ante el regreso al personaje que le abrió la popularidad, Yoli en Física o Química, pero también fue un momento para estabilizar su relación con el modelo Juan Betancourt, con el que la actriz había vivido algunos altibajos desde que se confirmó su romance en la primavera de 2019.

El cubano Betancourt es un ex de la modelo andaluza Rocío Crusset y parece haber encontrado el equilibrio necesario en su noviazgo con Duro. Suenan inclusos campanas de boda, formalización del compromiso que aguardaría hasta que la pandemia permita una normalidad en los movimenetos. La joven intérprete tuvo anteriormente dos relaciones conocidas, una con el actor Joel Bosqued y otra con el futbolista mexicano Javier Hernández ‘Chicharito’, al que ha aludido indirectamente en más de una ocasión, con dardos de cierto resquemor, en entrevistas y en las redes. Junto al modelo ha encontrado de nuevo un amor firme. Chicharito por su parte ha tenido un corazón tan agitado como su carrera futbolística. Se casó con la modelo australiana Sarah Kohan, relación que no pasa por un buen momento.

La joven actriz lidera FoQ: el reencuentro, el especial de dos entregas que se puede ver bajo demanda en Atresplayer Premium. Esta secuela llega diez años después del adiós de Física o Química. Vuelve Andrea y vuelve Yoli, el personaje que le abrió un camino en la interpretación: “No estaba en mis planes ser actriz. Fue de rebote”.

“La vida es supercaprichosa y maravillosa”, subraya la actriz que entrará en la treintena en este año. En principio el papel de Yoli era para otra actriz, que declinó la oferta de sumarse al instituto Zurbarán. La llamada tras haber pasado el casting le cambió realmente la vida. “No estaba en mis planes ser actriz y no habría sido actriz si no fuera por Física o Química”, reconoce con nostalgia.

La boda de su personaje es el eje central precisamente de este reencuentro, la causa principal por la que los alumnos y profesores vuelven a reunirse más de nueve años después de haber dicho adiós a las aulas. “Era demasiado increíble para ser verdad”, reconoce sobre este proyecto retomado.

“Mi representante me llamó justo antes de la pandemia, unos días antes, y me dijo ‘te voy a contar una cosa que no te vas a creer”. “Me parecía muy impactante, pero quise darle una vuelta. Quedé con Angy, que me dijo que le apetecía y yo ya sabía que Maxi (Iglesias) y Adam (Jezierski) estaban por la labor de regresar y en conjunto dijimos que sí a la cadena”, cuenta la actriz sobre cómo se gestó asumir la secuela tan bienvenida para su generación.

Para Andrea Duro era “indispensable” con esta prolongación de sus historias que “estuvieran todos los compañeros”, pero las vidas de los actores son muy complejas y las agendas “muy difíciles de cuadrar”, aludiendo así a la ausencia de Úrsula Corberó, a la que se le hace algún que otro guiño con su personaje de Tokio en La casa de papel.

“Lo ideal hubiera sido que hubiéramos podido estar todos, pero las circunstancias son así. Las cosas no pueden ser perfectas del todo”. Sandra Blázquez, Leonor Martín, Andrés Cheung, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Ana Milán, Blanca Romero, Álex Barahona y Marc Clotet completan el reparto de los dos episodios que se produjeron en plena pandemia.

A la actriz de otras series como La catedral del mar o Velvet Colección le costó “salir del bucle de pensar que no sería capaz” de cumplir en este regreso.

Su truco durante el confinamiento de primavera para sumergirse de nuevo en la vida de Yoli fue volver a ver la serie. “Utilicé la cuarentena para ver de nuevo Física o Química pero la vi desde otro punto. Descubrí una serie muy bonita, muy interesante, que había aguantado mucho el paso del tiempo”. “Que la gente quiera seguir viéndola y que haya adolescentes nuevos que se enganchen ahora es increíble”, admite la intérprete nacida en Fuenlabrada.

La ficción originaria aguantó siete temporadas, desde el año 2008 a 2011, en Antena 3. Se estima que fue una serie “atrevida, arriesgada, irreverente y sin pelos en la lengua”, y que atrajo a una generación adolescente que veía a aquellos jóvenes como referentes, ídolos que se atrevían a hacer y decir lo que parecía ‘prohibido’.

Duro, Javier Calvo y Ana Milán fueron precisamente los tres únicos actores que permanecieron a lo largo de las siete tandas. “Se iban los personajes principales y los pocos que quedábamos éramos nosotros tres. Al final aguantas ahí y se acuerdan más de ti y cuando llega un reencuentro, así te dan un poquito más de protagonismo”, revela.

Duro está pendiente de estrenar los largometrajes Con quién viajas y Xtremo y reconoce que el reencuentro de Yoli y Fer, el personaje de Javier Calvo (ahora un cineasta de éxito junto a su pareja Javier Ambrossi con La llamada o Veneno), era uno de los momentos más especiales. para ella: “Los momentos con Fer me hacían una ilusión que me moría. Con Javi Calvo parece como si no hubieran pasado los años. Todo salía y se movía igual”, desvela.

Fue ahora una experiencia de tres semanas de grabaciones que ha permitido a Andrea volver a trabajar con el reparto con el que más ha disfrutado en su carrera: “He trabajado con repartos maravillosos con los que me he sentido muy bien, pero ninguno como el de Física o Química”, insiste una de las actrices más queridas por el público millennial español.