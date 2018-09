Ángel Garó se enfrenta a nueve meses de prisión por violencia doméstica

El humorista gaditano Ángel Garó será juzgado el miércoles en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por un presunto delito de violencia doméstica a su pareja en mayo de 2017. Garó está participando en el reality Gran Hermano VIP, por lo que previsiblemente tendrá que abandonar por unas horas el programa para acudir a la cita judicial, según han asegurado fuentes judiciales, que han asegurado que el actor no ha presentado ningún escrito para no acudir a la cita. El actor, afincado en Málaga, se enfrentará a una petición fiscal de nueve meses de prisión por un presunto delito de violencia doméstica, según el escrito acusatorio. El ministerio público también solicita que Garó no pueda aproximarse a una distancia inferior a cien metros a la que fuera su pareja, a su domicilio o lugar de trabajo, ni comunicar con él por cualquier medio, "en especial por vía telefónica" durante dos años.

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2017, sobre las 6.15 horas, cuando Ángel Garó se encontraba en su domicilio de Málaga en compañía del que era su pareja desde hacía año y medio aproximadamente. En el relato acusatorio del fiscal se precisa que el cómico presuntamente increpó en varias ocasiones durante la noche a su pareja por lo que éste decidió, finalmente, marcharse a su casa, a lo que el acusado se negó y lo cogió por la mano izquierda. No obstante, su pareja pudo zafarse y comenzó a bajar las escaleras del inmueble, pero fue interceptado por el acusado y se entabló un forcejeo entre ambos y la víctima cayó por las escaleras. La pareja de Garó supuestamente quedó tendida en el suelo, pero pudo levantarse y salir de la casa después de recuperar el móvil, "que le había sido arrebatado por el acusado para tratar de impedir que diera aviso a la policía". A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió policontusiones, diversas erosiones y esguince de tobillo derecho, lesiones de las que sanó en treinta días, de los que veintiuno estuvo impedido para sus ocupaciones habituales. El perjudicado ha renunciado a las indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de estos hechos, se señala en el escrito provisional del fiscal.