Jennifer Aniston, una cincuentona en su mejor momento

Jennifer Aniston, la carismática Rachel de la serie Friends, cumple hoy 50 primaveras. La intérprete, que figura en la lista de las 100 actrices más poderosas de Hollywood, ha asegurado a la revista US Today que se encuentra en un gran momento y que poco le importa soplar 50 velas ya. "No me da miedo envejecer. Con los años me encuentro más cómoda en mi propia piel", afirma. La eterna novia de América ultima los detalles de su gran fiesta de aniversario en una mansión de Bel Air, a la que asistirán muchos de sus compañeros y amigos, como Sandra Bullock, Selena Gómez, Courtney Cox y Ellen DeGeneres, entre otras. Según manifiestan algunas fuentes a la citada publicación, los 50 años de la estrella estadounidense significan que "entra en una fase de su vida en la que no le preocupa conocer a un hombre ni salir con nadie. Encontrar pareja no es una prioridad. Está feliz soltera", aseguran.