El divorcio del hombre más rico del mundo da paso a una de las mujeres más ricas del mundo. Jeff Bezos, fundador de Amazon, se está separando a raíz de un romance con una presentadora de televisión, de MacKenzie Bezos, la que ha sido su esposa durante 25 años, y el acuerdo es que ella se quede con el 4 % de la compañía. Este porcentaje de Amazon está tasado, según el valor mercantil de Amazon, en 32.000 millones de euros. Según una estimación de Forbes, MacKenzie se situaría como la cuarta mujer más rica del mundo.

El divorcio, presentado el jueves, será oficial en 90 días. En el acuerdo no figuran temas como la custodia de sus hijos ni cómo serán repartidos ni los inmuebles que poseen (dos mansiones, una en Beverly Hills y otra en Medina, cerca de Seattle, su residencia habitual, una casa en Washington, un rancho en Texas y diversos pisos en Nueva York) ni los intereses en empresas como Airbnb, Twitter, el grupo mediático Business Insider, la empresa de supermercados Whole Foods o Uber.