Así fue el día que Brad Pitt confundió a Hiba Abouk con Angelina Jolie

El programa Martínez y Hermanos de Cuatro acostumbra a dejar algunas anécdotas que desconocíamos de los invitados que semana tras semana se sientan en el diván conducido por Dani Martínez. Esta semana han visitado el plató Hiba Abouk, Paco León y Leo Harlem, tres personajes ligados al mundo del espectáculo que han contado sus historias y vivencias.

Hiba Abouk ha desvelado que en una ocasión Brad Pitt le confundió con Angelina Jolie. El parecido existente entre ambas actrices, con la que le han confundido en más de una ocasión, llegó a provocar las dudas de la pareja de la intérprete. “Me pasa todavía. ¿Sabes con quién me pasó? Con Brad Pitt. Fue en el estreno de Babylon, el año pasado, justo hace un año, en París. Pasó a mi lado como diciendo ‘está Angelina’. Con la orden de alejamiento o vete tú a saber lo que tienen”, ha contado la actriz.

El sorprendente parecido de @HibaAbouk con Angelina Jolie: "Brad Pitt me confundió con ella" #MartínezYHermanos https://t.co/ywIKxkrylN — Cuatro (@cuatro) March 25, 2024

La protagonista de El Príncipe vivió un momento embarazoso por la confusión de Brad Pitt. “Luego me saludó. No sabía quién era, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que estaba mirando más de la cuenta, rompió eso diciendo ‘hola’. Y se fue”, ha explicado.

Hiba Abouk ha revelado que la confusión se produjo delante de poca gente en una escena que solo recordarán los protagonistas de aquel encuentro inesperado. “He de decir que era una sala cerrada, había unos pocos invitados. La actriz de Babylon, una de las chicas, Li Jun Li, es amiga mía, por eso estaba allí. Es verdad que luego él le comentó ‘es que se parece un montón a Angelina’”, ha añadido.