Hiba Abouk hace balance del peor año de su vida: “Me quedé consumida”

Los pódcasts se han convertido en una apreciada fuente de noticias. Son muchos los rostros conocidos que pasan por este diván para abrir las puertas de su vida de par en par. El último de ellos ha sido Hiba Abouk, que viene de pasar uno de los peores años de su vida. La actriz de El Príncipe ha concedido una entrevista a Vicky Martín Berrocal en el pódcast A solas con… En la charla que ha mantenido con la diseñadora, la modelo ha repasado todos los asuntos que conciernen a su vida personal, entre ellos la dolorosa separación de Achraf Hakimi, el padre de sus hijos.

Hiba Abouk ha confesado que ella no es muy dada a hablar de su vida privada, por lo que prefiere mantenerla siempre en un segundo plano. “Soy discreta con mi vida. Es la elección que he hecho para poder ser libre y que mi vida no esté en boca de los demás. Mi vida es solo mía”, ha comentado en un principio.

El pasado año ha sido uno de los más complicados de su vida, ya que su exmarido fue acusado de una presunta violación, aunque ya aclaró en su momento que ese no fue el motivo principal de la ruptura. “He pasado el peor año de mi vida, pero está cerrado. Mi prioridad en la vida siempre son mis hijos. Tomo las decisiones por y para ellos únicamente”, ha señalado.

Las rupturas son siempre un proceso difícil de digerir que le ha llevado un tiempo de reflexión. “¿Cómo se sale de una historia así? Hay que pensárselo con muchísimo tiempo, debatiendo mucho contigo misma y con él, por supuesto, porque es el implicado. La deslealtad mata al amor. Perdonaría una infidelidad y lo he hecho más de una vez. Errores cometemos muchos, pero es complicado perdonar porque hay que hacer un gran trabajo contigo mismo”, ha explicado.

Su divorcio con Achraf Hakimi ha pasado a la esfera pública, un detalle que la actriz ha intentado evitar a toda costa y que le ha pasado factura. “Lo he pasado muy mal porque no queríamos que fuera mediático y lo fue. Ha habido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente. Fue una decisión muy dura para mí porque yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió. Dejé a mi marido, retomo mi profesión, cojo a mis niños, vuelvo a Madrid y vuelvo a la vida”, ha confesado.

La actriz reconoce que no ha tenido suerte en el amor, pero no cierra la puerta a enamorarse en un futuro. “Con los hombres no he tenido nada de suerte. No he sabido atinar. He tenido muchas desilusiones, pero el amor se acaba. Todavía creo que pueda llegar alguien y ser el amor de vida”, ha apuntado.

Mientras tanto, la modelo prefiere centrarse en sus hijos y en sus proyectos profesionales. “Me han devuelto la vida. La mayor lección es ese infinito amor que tienes por ellos. No conocí el amor verdadero hasta que nacieron y te das cuenta de que puedes dar la vida por ellos”, ha finalizado.