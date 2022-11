Carla Pereyra, un otoño con el marido en casa

Carla Pereyra y Diego Pablo Simeone son un matrimonio feliz. La pareja lleva ocho años juntos en los que han celebrado dos románticas bodas y han tenido dos hijas en común, Francesca y Valentina, que se suman a los tres hijos mayores que tiene el técnico argentino de una relación anterior. Una pareja consolidada que este año está viviendo una situación especial. Y es que con la celebración inmediata del Mundial de Catar la competición de clubes se encuentra paralizada, por lo que el Cholo dispone de más tiempo para disfrutar junto a Carla Pereyra. A ello se une el mal momento deportivo que vive el Atlético de Madrid. Los malos resultados del equipo colchonero han puesto en la diana a su preparador, más cuestionado que nunca desde su llegada al banquillo.

El matrimonio reside en Madrid, la ciudad donde se conocieron. Carla Pereyra acudió como invitada al programa Mujeres al poder que presentaba Carme Chaparro y explicó cómo surgió su relación. El azar les unió y ahí siguen ocho años después. “Fue muy gracioso. Lo conocí en un restaurante. Yo fui al baño y él me siguió”, contaba. Carla, seguidora del Atlético de Madrid, lo reconoció y le dio la enhorabuena por su labor como técnico del equipo rojiblanco. La sorpresa llegó cuando Simeone le dijo que le estaba esperando. La primera reacción de Carla fue de incredulidad. “Soy de Paraná, soy argentina. No me hagas el cuento”, le replicaba en aquel instante. Carla se percató de que no se trataba de una broma y la primera cita no tardó en llegar. Ambos optaron por ir al cine para ver una película en una intensa tarde de lluvia. Así comenzó todo.

El resto de la historia es de sobre conocido. La pareja se ha vuelto inseparable y forman un equipo perfecto. Ambos se apoyan en sus cometidos profesionales. Resulta habitual ver a la modelo en el Civitas Metropolitano para animar al equipo de su marido, del que era seguidora antes de conocerlo. También ha congeniado con los hijos mayores del Cholo (Giovanni, Gianluca y Giuliano) que siguen los pasos de su padre en el mundo del fútbol.

La historia de Carla no es la de un cuento de hadas. Nació en un barrio humilde de Paraná donde no quería quedarse para siempre. Así que hizo las maletas y emigró a Europa en busca de un futuro mejor. “Comencé en el modelaje con 17 años y me fui sola a Milán gracias a una oportunidad que me dieron. Fue una etapa dura porque me rechazaron muchas veces, pero todo aquello me hizo superarme y son experiencias de vida”, desvelaba en Mujeres al poder. La modelo fue concursante de Supervivientes, protagonizó una portada de Interviú y llegó a ser novia de Joaquín Cortés.

En la actualidad, Carla no ha querido ser solo la mujer de Simeone sino que se ha esforzado para convertirse en una empresaria de éxito. Fundó la sociedad Carpesim SL dedicada a la compra, promoción, construcción, rehabilitación, venta y arrendamiento de fincas, viviendas, urbanizaciones, complejos industriales, etcétera. Carla y su marido también consiguieron vender un ático que compraron en la calle Serrano a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, por tres millones de euros. La venta se cifró en 4,5 millones obteniendo un margen de 1,5 millones de beneficios. No ha sido la única transacción, ya que con Carpesim ha realizado más operaciones en la capital de España.