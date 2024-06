Carmen Borrego, destrozada al recordar el cumpleaños de su hijo

Carmen Borrego se ha derrumbado en el plató de Así es la vida. La colaboradora de Mediaset no levanta cabeza desde la fatídica entrevista de su hijo, José María Almoguera, en la revista Lecturas, donde arremetió con dureza contra su madre. La hija de María Teresa Campos está intentando reconducir la relación con su hijo, aunque de momento no lo ha conseguido.

Su hijo José María ha cumplido esta semana 35 años y todo el sufrimiento de Carmen se ha removido. “Yo ya dije hace unos días que el mes de junio era un mes difícil para mí. Hace 34 años estaba a punto de nacer… No quiero, no quiero, no estoy bien”, ha dicho entre lágrimas en el programa Así es la vida.

Carmen Borrego se rompe en directo el día del cumpleaños de su hijo: “Es muy difícil para mí” #AsíEsLaVida https://t.co/q6RUJAzNDD — Así es la vida (@asieslavidatele) June 12, 2024

Carmen ha recordado que la demoledora entrevista de su hijo ha coincidido con el luto por la muerte de su madre. “Es un año difícil para mí, es un daño que se me ha hecho sin pensar que yo estaba en pleno luto… Algo que me parece injusto. Yo sigo estando igual, igual de madre que antes de irme a Supervivientes, lo voy a seguir sintiendo, porque creo que una no deja de ser madre de un día para otro”, ha expresado totalmente derrumbada por el dolor.

Sandra Barneda y César Muñoz, los presentadores de Así es la vida, han mostrado todo su apoyo a la colaboradora. “Yo creo que tarde o temprano se darán cuenta, pero, de cualquier manera, nunca voy a ir en contra de ellos, jamás, voy a hacer lo que debo hacer como madre, lo que he hecho toda mi vida y, por supuesto, que lo voy a seguir haciendo”, ha añadido.

Carmen sigue confiando en volver a recuperar la confianza de su hijo y deja una puerta abierta a la reconciliación. “Por supuesto que le he felicitado y aprovecho, porque sé que está cerca, para hacerlo desde aquí. Felicidades, José María, sabes que te quiero, sabes que te espero y sabes que te esperaré siempre”, ha finalizado.