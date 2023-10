Carmen Lomana, implacable sobre Bertín Osborne: se merece lo que le pase

Tras conocer que Bertín Osborne desea una prueba de paternidad del hijo que espera Gabriela Guillén, ella estallaba en redes dejando claro que Bertín ha sido su pareja durante un largo período.

Carmen Lomana no ha dudado en comentar la noticia con unas declaraciones que pueden resumirse en que el cantante y presentador se merece lo que le pasa.

"Bertín, a ver si te arreglas la cabeza de una vez porque siento lo que te está pasando, pero tienes buena parte de la culpa". No entiende, añade, que no haya tomado precauciones para evitar un embarazo no deseado.