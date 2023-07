Chabeli Navarro, ex de Bertín Osborne, la primera Gabriela Guillén

Bertín Osborne monta un circo y le crecen los enanos. El presentador de Mi casa es la tuya, que será padre a los 69 años con Gabriela Guillén, podría haber pasado por una situación similar hace dos años. La protagonista, en este caso, sería Chabeli Navarro que ha hablado en exclusiva para la revista Lecturas y no deja en buen lugar al cantante. La exparticipante de Mujeres y hombres y viceversa ha asegurado que estuvo embarazada de Bertín Osborne, pero el televisivo hizo todo lo posible para que abortara.

“Estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara”, con ese titular tan llamativo se presenta la entrevista en exclusiva que ha concedido Chabeli para la revista Lecturas. Lo curioso de este caso es que Bertín siempre negó de manera rotunda el haber mantenido una relación con la sevillana. Chabeli ha revivido viejos fantasmas del pasado cuando ha salido a la luz el embarazo de Gabriela Guillén.

“Reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años. Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui. Me sentía juzgada y tuve miedo”, ha confesado.

Según el testimonio de Chabeli, Bertín pensaba que no estaba embarazada y le exigía a la sevillana una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé para determinar con exactitud si era hijo suyo o no. Chabeli ha desvelado que en un encuentro posterior el cantante le planteó dos opciones: seguir adelante con el embarazo o abortar. La televisiva ha reconocido que decidió interrumpir el embarazo por el miedo y la presión. “Estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó”, ha contado.

La andaluza no descarta una posible reconciliación de Bertín y Gabriela antes del nacimiento de su futuro hijo para salvar su imagen pública. “No me extrañaría que Bertín volviera con Gabriela porque sería una manera de lavar su imagen”, ha declarado.

Chabeli Navarro ha querido dejar constancia de la portada de la revista Lecturas en sus redes sociales. “Por fin os cuento mi historia, sin censuras, sin miedos. Gracias @revistalecturas por dejarme contar mi historia y que así la gente sepa por lo que pasé. Esto no lo hago con intención de hacer daño a nadie, sino para sanarme, para curar mis heridas. Para decirle al mundo esta es mi historia. Gracias una vez más @revistalecturas por hacerme esta entrevista donde me abro en canal”, ha escrito en Instagram.