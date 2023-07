Bertín Osborne se defiende sobre su relación "fantástica" con Gabriela Guilén

En este fin de semana Bertín Osborne intenta apagar el incendio mediático en torno al embarazo de su última relación, Gabriela Guiilén, de la que está distanciado pero al que piropea por ser una persona "fantástica", como lo fueron los meses que estuvo con ella. El presentador ha querido aclarar que nunca la ha tratado de novia ni a ella, ni a ninguna otra mujer porque "novia" es una palabra que le "da sarpullidos", que la odia, y de ahí que pareciera que quería disminuir el vínculo que tenía con la empresaria madrileña: "no ha sido una más. Ha sido una relación estupenda", ha incidido el cantante.

"Llevo más de 40 años y no he recibido nunca un acoso tan brutal ¿qué os está pasando?", cuestiona a los medios ante la ola de noticias que ha generado el embarazo a raíz de la portada de la revista Lecturas, que destapó la noticia. Bertín lamenta que el acceso a su finca esté lleno de coches, en una carretera secundaria que pone en peligro a quienes entran y salen.

Sobre Gabriela se ha interesado por la decena de reporteros que están esperando en la puerta de su casa. "Le da vergüenza salir", asegurando lanzada una acusación indirecta de agravar problemas por esta actitud de los periodistas. "He leído cosas insólitas", se asombra a lo que añade: "he tenido una relación de muchos meses con ella, estupenda y fantástica porque ella es estupenda y fantástica", viene a defender. "A ella le va a costar una enfermedad", augura con prevención.

Y en el vídeo Osborne se dirige a las conductoras de los magacines. "Yo os conozco a todas, Sandra, Maria Sonsoles, Emma. No juguéis con especulaciones", pide. "Las relaciones son de dos, ella no me ha querido cazar", insiste sobre la relación con Gabriela, exculpándola de quedarse embarazada para conseguir un objetivo económico. También rechaza que haya estado con otra mujer mientras estuvo con la empresaria. "María (Patiño) te han engañado", subraya.

Bertín se queja de las noticias falsas y de que "todo el mundo opina sin saber" dejando en el aire el nombre de Mercedes Milá. Él quiere proteger a sus hijas y a su ex, Fabiola, por estar en este ojo del huracán sin ser protagonista.

"Sobre la relación ya he contado la que hay: una relación fantástica de muchos meses", insiste sobre el punto en que quedó su vínculo sentimental con Gabriela a la que le ha brindado toda su disposición sobre la criatura que ha de nacer en el mes de enero, cuando él ya haya cumplido 69 años.