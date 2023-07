Gabriela Guillén confirma su desamparo y soledad en su primera entrevista televisiva

Gabriela Guillén ha ofrecido su primera entrevista en televisión para contar cómo se siente tras conocerse que será madre junto a Bertín Osborne. La novia del presentador se ha sincerado en el programa Así es la vida, donde ha concedido una entrevista en exclusiva a Raquel Arias. Gabriela ha confesado que no se encuentra arropada en estos momentos y que prefiere que el tiempo vaya poniendo las cosas en su sitio. Reconoce que ha sido duro escuchar algunas declaraciones de Bertín, pero no quiere juzgarlo.

Gabriela no se siente acompañada y arropada por Bertín Osborne. “Quizás en estos momentos no, pero las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera”. La empresaria quiere estar tranquila y alejada de los problemas. “No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno. Hay que darle tiempo al tiempo, no te puedo decir que vamos a estar juntos, vamos a casarnos o vamos a vivir juntos, no te lo puedo decir”, ha manifestado con incertidumbre.

La modelo ha relatado cómo se enteró de que estaba embarazada. Un retraso hizo saltar las alarmas, por lo que se hizo un test de la farmacia y el resultado fue positivo. “No podía asimilarlo. Lloré, la sensación no fue bonita por la sorpresa que nos dio”. Gabriela no quiso demorar la situación y se lo contó a Bertín vía telefónica. “No me lo pensé mucho, cogí el teléfono y se lo dije”. La primera reacción de Bertín fue un silencio por la sorpresa inesperada, pero ha reconocido que viajó hacia Madrid para estar junto a ella.

La empresaria ha declarado que aunque Bertín ha estado pendiente de ella, el proceso ha sido duro. “Él ya tiene la edad que tiene, es diferente, al fin y al cabo tengo 36 años y puedo ser madre perfectamente. No le juzgo, las cosas pasan y han pasado de esta manera, tenemos que ser responsables y consecuentes con nuestros actos, por más que al principio no hayamos reaccionado”, ha recalcado.

Por último, Gabriela ha asegurado que su relación no es un fruto de un enamoramiento. “No diría que ha sido amor, ha sido algo muy bonito”. Ambos habían optado por mantener su relación en la más estricta intimidad, aunque lógicamente esta noticia los ha colocado en el primer plano de la crónica social.