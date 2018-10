Chabelita se reconcilia con su madre tras su última ruptura sentimental

La relación entre Isabel Pantoja y su hija, Chabelita, es un ir y venir de sentimientos, de peleas y de reconciliaciones, una montaña rusa en la que se ha cruzado Gran Hermano VIP. Chabelita, Isa Pantoja, salió el último jueves de la casa del concurso de Telecinco, expulsada por la audiencia, y al llegar al plató, escuchaba algunos fragmentos de las llamadas de su madre a la cadena, en las que la sensación era de crítica por parte de la cantante hacia su hija. Eso hacía que Chabelita llorara, aunque hoy lunes, a su llegada a Sevilla, el reencuentro ha sido mucho más cariñoso. Todo apunta a que madre e hija han hecho las paces, a la vista del beso con el que se han saludado y a que fuera precisamente la tonadillera la que acudió a la estación de AVE a recibirla con su nieto, hijo de Isa.A su salida del reality, no obstante, se posicionó en contra de su madre, con frases lapidarias como “voy a darle a mi hijo el cariño que a mí me ha faltado”, postura con la que se reafirmaba su apoyo de Dulce, quien ha sido su niñera toda la vida y que ahora a su vez es enemiga declarada de Isabel Pantoja. La noche del domingo Chabelita acudía al plató del debate de Gran Hermano, con Sandra Barneda, y el tono del discurso había cambiado completamente: la joven anunció que, tras hablar con su progenitora, las cosas se habían aclarado.Para colmo de males, Isa ha visto cómo su ex novio, Omar Montes, con el que rompió definitivamente cuando éste entró en la casa en el mismo momento en el que ella salía, empezaba a tener relaciones con la que fue la gran amiga de Chabelita en el concurso, Techi. La amiga y el ex novio han protagonizado varios edredonings apenas 24 horas después de la expulsión de Chabelita.“Llevo dos días intentando asimilar todo”, manifestó a Barneda el domingo, aludiendo a que su shock al salir del concurso “viene porque no sabía que mi madre se había atrevido a hablar con un programa donde la machacan diariamente. Me impactó nada más salir, porque eran muchas emociones juntas”. Con quien, tras hablar por teléfono, no ha tenido tanta cercanía es con Dulce, quien criticó a Isabel Pantoja en el plató de GH VIP y culpó a la tonadillera de haber perjudicado a su hija. “He hablado con ella (Dulce) de una cosa del niño, pero no he querido hablar con ella de esto”, concluyó sobre el asunto.