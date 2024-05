Chris Hemsworth se ha enfadado con su última película y entenderás por qué

Acaba de descubrir con emoción su Estrella de la Fama en Hollywood. Un feliz acontecimiento vivido en familia, junto a su mujer, la actriz española Elsa Pataky. Pero además en su última película, ahora en cartelera, Furiosa, de la legendaria saga Mad Max, comparte pantalla con su esposa. Pero la escena ha sido frustrante, incluso se han tomado su disgusto, después de comprobar que los hijos quedaron fuera del montaje final de la película de George Miller pese a haber actuado en una escena.

Chris Hemsworth steps on his star on the Hollywood Walk of Fame and poses for photos with Robert Downey Jr. and George Miller. pic.twitter.com/Hq5thw8ZjY