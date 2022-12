Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz serán padres en 2023

Cristina Pedroche está embarazada, así lo ha publicado la revista Lectura en exclusiva. La presentadora culminará dando las campanadas en Antena 3 junto a Chicote y dará la gran noticia a todos los espectadores. El 2023 viene cargado de sorpresas y buenas noticias para Pedroche y su marido David Muñoz con la llegada de un nuevo miembro a su familia.

En la entrevista que hizo Pedroche en El Hormiguero donde hablaba de las campanadas no quiso desvelar muchas cosas acerca de cómo será el outfit elegido para la ocasión pero sí que se atrevió a contar que en esta ocasión no habrá vestido por medio y apostará por el body painting. Una opción arriesgada dada las temperaturas que suele hacer la última noche del año en Madrid.

"Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte", adelantaba Cristina Pedroche en El Hormiguero con unas palabras que ahora toman un significado muy especial, "habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar". Lecturas se ha adelantado al mágico momento que tenía Pedroche en mente para dar la gran noticia de la llegada de un bebé como despedida de 2022.

La pareja siempre ha hablado claro cuando se le ha preguntado si tendrán descendencia o no. Cristina Pedroche aseguró a 20 minutos en marzo que "Yo no he dicho que no quiera ser madre, sino que no entra en mis planes ahora. Si entrara, lo contaría, porque soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos".

Parece ser que ha llegado el feliz momento para el matrimonio formado por la presentadora y el galardonado chef donde todo encaja y han querido ampliar la familia. Por el momento ninguno de los dos ha querido confirmar o desmentir la noticia sobre el embarazo, no obstante según Lectura tanto ellos como la familia y amigos más cercanos están muy contentos y felices y han querido llevar el tema con discreción para no chafar la sorpresa en fin de año.