‘Crónicas Marcianas’ lamenta el fallecimiento de uno de sus personajes más míticos

La nueva versión de Crónicas Marcianas, anunciada hace unos días por Mediaset, no contará con uno de sus personajes más carismáticos. La televisión lamenta el fallecimiento de Ruddys Martínez, a los 62 años de edad, más conocida en nuestro país como La Pantoja de Puerto Rico. La causa de la muerte se debe a un empeoramiento de su estado de salud debido a una diabetes.

La puertoriqueña, cuya salud se había agravado en las últimas semanas, ha muerto en el hospital Doctor Center de Bayamón, donde permanecía ingresada desde el pasado 21 de noviembre. La artista ha fallecido por una complicación pulmonar grave.

Antes de perder la vida, Ruddys dejó un cariñoso mensaje a sus seguidores en su perfil de Facebook. “Hola a todos, todas, todes, maricones. Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor. Desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van a recordar y en su corazón me tienen los que me quieren. Como siempre les decía, ¡hay que cuidarse! Pondrán mi cuerpo para que se despidan de mí, cocos… Félix estará preparando todo para mi último show. Les aviso pronto”.

Ruddys Martínez fue una de las pioneras del colectivo LGTBIQ+ en Puerto Rico. Fiel defensora de los derechos del colectivo, su arte y su pasión por el transformismo traspasó las fronteras de su país. En España llegó a ser muy popular gracias a sus apariciones en Crónicas Marcianas entre los años 1997 y 2005. Precisamente Carlos Latre, el encargado de imitarla en el programa de Xavier Sardá, se ha despedido de la televisiva. “Se fue mi querida Ruddys, La Pantoja de Puerto Rico, que tantas alegrías y momentos maravillosos me dio. ¡Fue un placer compartir plató y cariño con ella! ¡Descanse en paz y esooo!”, ha escrito en una story de Instagram.