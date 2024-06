Demi Moore refuerza su amistad con una reciente estrella de Disney Channel

Como si fuera un 'cross over' con entre Ghost y Camp Rock según la web Page Six hay un romance en ciernes que está llamado a movilizar a los fotógrafos. La actriz Demi Moore tendría un nuevo buen amigo, o al menos se atisba una relación y está comenzado a conocer a esta posible pareja. La actriz tiene 61 años y ha disfrutado del festival de Cannes y de la Costa Azul, acompañada de su mascota, una chihuahua llamada Pilaf, durante la promoción de su última película, la controvertida The Substance.

Demi ha sido vista en Francia junto al actor y cantante Joe Jonas, que era uno de los grandes ídolos juveniles quince años atrás por sus apariciones en los telefilmes de Camp Rock en Disney Channel. Era el líder de los Jonas Brothers, el conjunto que formaba junto a sus hermanos que también saltaron a la fama, Kevin y Nick. En sus telefilmes aparecían con una estrella que vino a difuminarse por las adicciones, Demi Lovato.

Joe Jonas, que habría iniciado una buena amistad con Demi Moore, según Page Six, rompía hace poco su relación con una modelo, Stormi Bree, una ruptura que no ha sido tan precipitada como parece. La web cita que Demi y Joe "han entablado una amistad porque tienen amigos en común", señala la información. Tras la cita de Cannes el buen ambiente entre ambos ha permanecido para seguir conociéndose. Fueron vistos juntos en un exclusivo hotel de la localidad de Antibes, el Hotel du Cap-Eden-Roc. Como poco hay una creciente amistad entre ambos, encantados de verdad de haberse conocido.

El cantante, que tiene 35 años, actuó en Cannes en un gala junto a su hermano Nick y entre los espectadores se encontraba Demi. En aquella noche cenaron los hermanos Jonas con la actriz y la top model Heidi Klum.

Joe se estaría aún reponiendo sentimental de su divorcio con la actriz Sophie Turner (Juego de Tronos) con la que ha estado casado durante tres años y tiene dos hijos, Willa y Delphine. Esta ruptura se firmó el pasado septiembre. Este marzo Turner pidió al juez revisar las condiciones de la custodia al no llegar a un acuerdo con su ex pareja en la atención a los dos pequeños. La que fuera Sansa Stark en la superproducción de la HBO ha iniciado por su parte una relación con un aristócrata, Perry Pearson. Joe Jonas, en una complicado momento sentimental, encuentra complicidad en Demi Moore.