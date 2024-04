Doña Letizia recibe la admiración de una vieja detractora de España

Las elecciones de vestido de doña Letizia, habitual embajadora de la moda española y que es usuaria reincidente de modelos de precio asequible como los de la firma Inditex, se ha ganado el reconocimiento general en el mundo. Pero también el de diseñadores y expertos que colocan la consorte española en la más elegante de entre las casas real.

La última en convertirse en fan incondicional de la esposa de Felipe VI ha sido Victoria Beckham. La mujer del ex futbolista David Beckham, célebre porque durante su estancia en España llegó a menospreciar al país "porque olía a ajo", ahora es una entusiasta admiradora de doña Letizia, quien ha llegado a lucir vestidos firmados por la ex Spice Girl, que hace unos días celebraba su 50º cumpleaños en compañía de sus amigas de escenario, con aquel grupo de fugaz trayectoria.

La Reina, hace un año, lució en los actos previos a la coronación de Carlos III de un vestido verde de la reciente colección cápsula de Victoria Beckham y ha sido un gesto milagroso para que Victoria se deshaga en elogios hacia ella y recuerde que aquellas palabras contra España sólo eran por su desesperación ante la presencia de tantos paparazzi allá donde iba en su estancia en Madrid.

"Me he emocionado mucho cuando vi que (doña Letizia) había lucido nuestro vestido Bella en verde", ha expresado la mamá Beckham a la revista Vogue sobre la Reina, a la que ya considera su musa y ejemplo de elegancia. "No la conozco en persona pero la encuentro bellísima y elegante. Nunca se equivoca en moda", muestra con admiración.

Estas palabras hacia Letizia y sus justificaciones sobre su agudeza olfativa permiten despejar a Victoria Beckham como detractora de España y que ha hecho las paces con nuestro país, como ha confirmado en posados cuando se ha hallado entre nosotros. Lo del ajo, de todas formas, le acompañará siempre.