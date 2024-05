Dua Lipa y su "optimismo radical", la artista más feliz del mundo

A tenor de su gran éxito en todo el mundo nadie discutiría que Dua Lipa, compositora, cantante y modelo británica de origen albanés, es una mujer segura de sí misma. Pero ha sido un camino largo y ahora que está al filo de la treintena es cuando de verdad se siente así. Al fin. Y de ahí el título de su nuevo disco lanzado este viernes: Radical Optimism. Lo que necesitaba esta admiradora de la cultura española y lo que realmente necesita el mundo. Su terapia es escribir canciones y cada uno ha de encontrar qué es lo que le libera y alimenta. Dua Lipa explica cómo vive este momento a través de Apple Music, con un encuentro con Zane Lowe.

–Necesitamos optimismo radical. Había que decirlo. Y cantarlo.

–El optimismo radical, tal y como yo lo veo, es la idea de seguir la corriente, de no dejar que nada te desanime durante demasiado tiempo. Es ver siempre el lado positivo de las cosas, de ser capaz de crecer, de avanzar y de cambiar de perspectiva independientemente de lo que ocurra en tu vida. Es optimismo ya hayas sufrido un desengaño amoroso o de una amistad. Simplemente es crecer y ver las cosas de otra manera. Es una parte importante de madurar.

–¿Escribir canciones es de verdad su terapia para no tener que ir al psicólogo?

–Las escribes como una forma de terapia, lo que sientes en ese momento. He notado que, definitivamente, he cambiado mucho de lo que era en mi primer álbum a lo que soy ahora emocionalmente. Creo que encuentras la sensación de felicidad y ese tipo de energía despreocupada y piensas que lo que es para ti, es para ti de verdad.

–¿Cuestión de madurez?

–Creo que mi trabajo me ha dado la oportunidad de forma increíble de crecer antes de tiempo, sentir las cosas de manera diferente, experimentar el mundo de una manera distinta. Siento que la madurez emocional también ha venido de las situaciones en las que me he visto inmersa. La perspectiva te viene dada porque ves las cosas desde muchos puntos de vista diferentes. Creo que yo, que me gano la vida escribiendo canciones, pienso en emociones, sentimientos y pensamientos. Pienso mucho en cómo me hace sentir todo esto. ¿Cómo hará sentir esto a otra persona cuando lo escuche? ¿Cuál es la energía, la emoción y lo que intento transmitir en este momento de mi vida? Escribir estas canciones es una forma de terapia para mí y expresar tus pensamientos en una melodía y que luego los consuman otras personas es también algo muy vulnerable.

–¿Y acopiar fama se convierte en una obsesión?

–Nunca me había planteado la idea de ser famosa. Es algo interesante porque con qué te quedas de esa fama, cómo la vives. En cierto modo yo no tenía inhibiciones. Con mi música estaba experimentando y probando algo nuevo. Me llevó un tiempo encontrar mi voz, escribir cosas que fueran personales para mí, pero siempre en clave, sin querer nunca exponerme del todo. Sentía que tenía que guardarme algo para mí. Con este álbum siento que he conseguido ser mucho más sincera y abierta de una forma que nunca había tenido la oportunidad de hacer.

–¿Su nuevo disco le ha hecho sentirse libre?

–Cada una de las canciones del álbum las he reescrito y cambiado a mi gusto porque mi propia historia ha ido cambiando. Hay una canción, que es la última del álbum, Happy for You que me encanta porque va sobre ver a alguien con quién estabas feliz y ves que sigue adelante. Probablemente no habría sido capaz de escribir una canción así en mi primer o segundo disco.

–¿Sus relaciones de amor y amistad llevan a sufrir felicidad, pero también inquietud?

–Necesitaba llegar a ese punto en el que debes perdonar, crecer, aprender y aceptar el pasado para poder seguir adelante con lo que viene después. Happy for You es una canción hermosa y feliz porque refleja mi viaje.

–Hay que vivir para aprender...

–Con cada relación, con cada experiencia aprendes sobre ti misma, aprendes sobre las cosas que te hacen daño, lo que esperas, lo que deberías estar dispuesta a dar también. Creo que, de nuevo, todo vuelve a ese intercambio de vulnerabilidad. He tenido relaciones que han sido hirientes, sobre todo al principio, en las que me han hecho perder la confianza en mí misma y he tenido que encontrarla de nuevo. Aprendes sobre tus propias cosas no negociables. Se trata, por supuesto, de la persona adecuada, pero en realidad se trata de la relación adecuada.