Eva González rompe su silencio tras la separación con Cayetano Rivera

Eva González ha hablado por primera vez ante los medios de comunicación para decir cómo se encuentra tras la separación con Cayetano Rivera. La presentadora de La Voz ha mantenido un silencio sepulcral durante todo este tiempo. Desde que se conociera la noticia de la separación con su marido no se había pronunciado sobre su estado anímico de manera pública. Con un escueto “estoy bien”, Eva González ha ido despachando las preguntas de los reporteros. La ex Miss España lleva meses sin hacer vida en común con Cayetano Rivera y ambos continúan su camino sin visos de una posible reconciliación. Más bien, lo contrario.

Las últimas informaciones apuntan a que Eva González habría empezado a mover los papeles del divorcio, lo cual supondría la formalidad de una ruptura que viene de tiempo atrás. La presentadora no ha querido desvelar a los periodistas nada sobre dicho proceso y ha esquivado todas las preguntas sobre el asunto. Eva González ha reconocido que se encuentra bien, rompiendo un silencio alargado en el tiempo desde que se hiciera pública la ruptura con su marido.

Eva González y Cayetano Rivera han estado 13 años juntos, con sus idas y venidas, y con un nombre propio: Karelys Rodríguez que ya empezó a ensuciar la relación sentimental. El torero y la televisiva se dieron el sí quiero el 6 de noviembre de 2015 en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Mairena del Alcor. Como fruto de su matrimonio nació Cayetano Jr., el único hijo de la expareja que cumplió el pasado mes de marzo 4 años. Ahora la decisión de romper su matrimonio parece firme y para ello podría haber contratado los servicios de la abogada sevillana Macarena Rus, especializada en derecho de familia, con el fin de que lleve a cabo su defensa en el proceso de divorcio. Pese a ello, no ha querido anunciar nada al respecto. “No te voy a contestar a nada, la verdad. No me preguntes más porque no te voy a contestar a nada. Muchísimas gracias”, ha declarado. Aún así, Eva sí ha sonreído cuando le han preguntado si su ex, Íker Casillas, se había puesto en contacto con ella durante las últimas semanas.

El momento personal de la ex Miss España contrasta con su situación profesional. La modelo no pasa por su mejor momento a nivel sentimental, pero se encuentra refugiada en sus compromisos profesionales que marchan estupendamente. La nueva edición de La Voz, que conduce con maestría desde hace años, está obteniendo buenos registros de audiencia en Antena 3.

Por su parte, Cayetano Rivera según adelante la revista Semana, se ha alquilado una casa en Sevilla para estar más cerca de su hijo. El torero ha emprendido una nueva vida tras su separación, cambiando El recreo de San Cayetano de Ronda por una nueva residencia en la capital andaluza, que le permitirá estar más cerca de Cayetano Jr y ahorrarse la hora y media de trayecto que existe entre ambas ciudades. Por lo tanto, será el nuevo hogar del diestro hasta que se aclare su situación personal.