La nueva novia de Fernando Alonso está vinculada al Real Betis

A lo largo de estos días se ha venido comentando sobre el nuevo amor de Fernando Alonso. El piloto de Fórmula 1 es de corazón intenso y ha cambiado de pareja a lo largo de estos años. Con la cantante Raquel del Rosario estuvo casado durante cinco años, entre 2006 y 2011, tras haberla conocido un atrás.

Tras su relación con la periodista austríaca Andrea Schlager, con la que ha estado un año, el deportista asturiano tiene su corazón ocupado con la comentarista Melissa Jiménez. La que ha sido reportera y narradora del Mundial de motociclismo en televisión, hija del mecánico Antonio Jiménez, nombre del circuito mundial de las dos ruedas, sería la nueva pareja de Fernando Alonso, vínculo del que se venía hablando desde semanas atrás. Mientas, Alonso se sumó a las bromas virales que lo unían a la estrella de la música Taylor Swift, rumores que de forma irónica alimentó el propio piloto.

Alonso y Melissa han sido captados en Mónaco, con motivo del gran premio que se disputó el pasado fin de semana, la carrera más clásica del calendario y en el lugar deportivo más sofisticado de Europa. En las calles del principado se ha visto a la pareja y es la revista ¡Hola! la que en esta semana publica la primera imagen que vendría a confirmar la relación, confirmada por periodistas que siguen las pruebas de Fórmula 1.

La periodista pareja del piloto es la ex mujer del futbolista Marc Bartra. El que fuera jugador bético, ahora en el fútbol turco, en el Trabzonspor, tiene tres hijos con Melissa Jiménez, con la que tuvo una relación de ocho años, cinco de matrimonio. Los niños de la pareja son Gala, Max y Abril. Hace un año y medio se conocía su divorcio de este matrimonio. Melissa disfrutó de los éxitos deportivos de su ex marido en el Borussia de Dortmund y le dedicaba una felicitación en las redes tras la consecución del Betis de la pasada Copa del Rey, mostrando el buen tono que existía entre ambos. "Marc sabe que yo le deseo lo mejor a él… Esté con quién esté. Siempre me voy a alegrar por el padre de mis hijos", dijo.

Alonso y la experta en motociclismo llevarían algo más de un mes juntos y el piloto la habría presentado a sus padres. El interés por el mundo del motor habría sido un aliciente añadido en la chispa de este romance. Bartra, por su parte, tiene una relación con la influencer Jessica Goicoechea.