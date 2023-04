¿Están saliendo Fernando Alonso y Taylor Swift?

Este 2023 han pasado muchas cosas, entre ellas la ruptura de la cantautora estadounidense Taylor Swift y el actor Joe Aldwin. Otro de los grandes temas de lo que llevamos de año es la vigencia de El Plan, con el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin en busca de esa anhelada victoria número 33.

Ahora estos dos mundos, en un principio aislados, podrían chocar, especialmente después de que comenzaran a aparecer usuarios en redes sociales diciendo que Fernando Alonso y Taylor Swift podrían estar saliendo.

¿Rumores con fundamento o una gran broma?

Como muchas cosas que suceden en internet, todo comienza de forma incidental y con un grupo de fans que relacionan cosas que en principio no tendrían nada que ver, creando un efecto bola de nieve que llega a tener efectos inesperados.

El inicio de todo esto se produce tras la ruptura de la cantante estadounidense y la del propio Fernando Alonso, que hace unas semanas anunció que su relación con la periodista Andrea Schlager había terminado. A esta reciente soltería de los dos protagonistas se suma un vídeo de Fernando Alonso en el que se hace referencia al número 33 (el número de victorias que busca alcanzar). Algunos fans vieron una relación con la canción de Taylor Swift 22 y también con la edad actual de la cantante, curiosamente 33 años.

Esa relación tomó alas y muchos fans del Nano y de Taylor se hicieron eco y comenzaron a bromear con una posible relación, una gran broma a la que se ha unido el propio Fernando Alonso.

Este es el vídeo que se subió a cuenta oficial del piloto asturiano y que cuenta ya con millones de visualizaciones. Son apenas 5 segundos en el que se escuchaba la canción 'Karma', del último álbum de Swift ('Midnights'). El vídeo cuenta con las palabras "Race week era" ("era de semana de carrera"), otra referencia a la cantante, que cambia de "era" o etapa con el lanzamiento de un nuevo disco.

Sin embargo, este chiste no ha sido del gusto de todos y es que algunos fans de la cantante no están muy convencidos. La cuenta de información de cultura pop Pop Thingz publicó un tuit en el que dicen que “El piloto español Fernando Alonso continúa insinuando que está saliendo con Taylor Swift, pese a que no es cierto. Ha publicado un TIkTok con la canción de Swift 'Karma' y ha referenciado otras con "Race week era" y "Feeling 33". Cuando se le preguntó si estaba saliendo con Taylor respondió que "I knew you were trouble" al periodista". "I know you were trouble" ("sabía que eras un problema"), es también una referencia a una de las canciones de la cantante estadounidense.

Spanish race driver Fernando Alonso continually teases he is dating Taylor Swift despite that being not true. He posted a TikTok with Swift’s song “Karma” and captioned others with“Race week era 😉” & “Feeling 33 😏” When asked if he was dating Taylor, he responded “I knew… pic.twitter.com/fP3esO4kmi — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 27, 2023

Algunos usuarios han acusado al asturiano de cazafortunas en los comentarios, diciendo también que la broma no era graciosa en un primer lugar y que la cantante debería denunciarle. Otros, sin embargo, han decidido continuar este chiste que ha llegado tan lejos que hasta Fernando Alonso ha sido un participante más.