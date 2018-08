Georgina Rodríguez, una estrella más en Venecia

La novia de Cristiano Ronaldo y madre de su hija se ha adaptado rápidamente a los usos y costumbres de la beautiful people en Italia. Hace mes y medio que la pareja se instaló en Turín y Georgina Rodríguez, con un par de posados, ya ha conseguido colarse en la crónica social nada menos que desfilando por la alfombra roja del Festival de Venecia. Y eso que actriz no es, más allá de sus vídeos en Instagram. Y trabajos de modelo tampoco se le conocen.

Así que hay que aplaudir la maniobra de la firma de ropa milanesa Twinset, uno de los patricinadores de la Mostra, que es la que ha corrido con los gastos y ya tiene un vídeo con la joven oscense de 24 años, navegando por los canales, con el pelo recogido y saludando no se sabe bien a quién como si se tratara de la mísmísima Monica Bellucci.

Con esta movida publicitaria, Georgina prosigue su carrera ascendente como celebridad desde la controvertida llegada del jugador portugués a la Juventus tras dejar el Real Madrid. El desembarco de Rodríguez en el Lido de Venecia a bordo de una lancha recordó mucho a otros posados con famosos. Lucía un sencillo vestido azul marino de manga asimétrica y abertura que le causó algún problema saludando y lanzando besos al aire. Como hacen las estrellas, se reservó el modelazo para la velada, en que la joven que aspira a hacer carrera como modelo llevó un vestido negro de encaje, de nuevo de la firma Twinset (foto de al lado), con escote palabra de honor, transparencias y una gran abertura que dejaba entrever sus sandalias. Se da la casualidad de que esta misma firma de ropa italiana de la diseñadora Simona Barbieri también vistió a Irina Shayk, la ex de Ronaldo, en el Festival de Cannes este año.

La novia de Cristiano Ronaldo paseó en solitario por la alfombra roja con soltura junto a otras estrellas como Naomi Watts y Clemence Poesy y modelos como Sara Sampaio, Lottie Moss o Izabel Goulart. Estuvo en la ceremonia de inauguración del Festival, así como en la entrega a la actriz Vanessa Redgrave del premio a toda su carrera y en el estreno de First Man, la nueva cinta de Damien Chazelle, el director de La La Land con Ryan Gosling y Claire Foy como protagonistas del biópic de Neil Armstrong que narra la llegada del hombre a la Luna y que ha sido calificada por la crítica como "tediosa".

Georgina y Ronaldo, padres de la benjamina de la familia, Alana Martina, llegaron a Turín a principios de verano y ya acaparan titulares más allá de la prensa deportiva. Las revistas incluso se ha hecho eco de las malas relaciones entre Georgina y su suegra, Dolores Aveiro.

Sus imágenes en el Lago de Como o de compras por tiendas de lujo son analizadas al detalle. En una, vestía de Versace de arriba abajo. En otra, de Prada. El mensaje está claro. Después de la etapa en el Real Madrid -la pareja dejó de seguir al club en las redes sociales al poco de conocerse el fichaje-, toca vestir moda italiana, no en vano ella trabajó como dependienta de Gucci y de Prada en la Madrid y él posó en calzoncillos para Armani. Qué lejos queda ya aquella frase en una entrevista: "Si no puedo llevar un Chanel, me compro un Zara. ¿Para qué alardear de algo que no te corresponde?"