Inés Hernand: de la relación inexistente con sus padres a los problemas económicos

Inés Hernand ha pasado por el confesionario de Jesús Calleja en una nueva entrega de su programa de aventuras. La presentadora de los Premios Goya, que se hizo viral por rendirse a los encantos de Pedro Sánchez, ha sido junto al actor Félix Gómez los protagonistas del especial Planeta Calleja: Misión a Marte. La comunicadora y el actor han permanecido durante cinco días en Astroland, el simulador subterráneo de viajes a Marte.

Inés Hernand guarda una coraza que pocos conocen. Bajo esa personalidad atrevida y rompedora se encuentra una joven que arrastra graves problemas familiares. “Empecé el cole tarde, con 6 años. No era obligatorio y mis padres así lo decidieron”, ha comentado.

La relación con sus padres ha estado marcada por continuos enfrentamientos que han propiciado que a día de hoy sea totalmente inexistente. “Viven pero no tengo mucha relación. Ellos tenían mucho curro, siempre estaban fuera”, ha recordado la joven que se crio bajo los cuidados de su abuela.

Cuando cumplió la mayoría de edad se fue de casa y lleva seis años sin saber nada de sus padres. “Desde los 25 no he sabido nada de ellos. Y tengo 31. Es lo más justo para ambos, porque si no hay un entendimiento, si hay mucha bronca, y parece como que todo eso no se puede sortear… Me parece guay visibilizar que no porque te hayan parido tú tienes que tener buena relación”, ha añadido.

La comunicadora no ha tenido reparos en reconocer las penurias económicas que le tocó vivir en una etapa de su vida. “He compartido cama con un antiguo profesor de batería mío. Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes”, ha rememorado acerca de su trabajo en la hostelería. Debido a sus problemas económicos tuvo que hacer frente al estrés y la ansiedad. “Piensas que la escasez se cronifica. Tengo ansiedad crónica”, ha desvelado.

Hernand, que se considera una mujer empoderada, también se ha referido a su personalidad, esa que asombró a muchos en los Premios Goya. “Hay una estructura social que no absorbe tan bien a las tías que tienen un poquito de personalidad, de carácter. Los chicos heterosexuales se quedan como una liebre cuando le das las largas en la carretera, tiesos”, ha explicado.