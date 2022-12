Inspiración con sabor

Imaginen que el mundo es una gran galería de arte. O al menos atrévanse a mirar el mundo de forma diferente: lo que nos rodea, lo cotidiano puede ser la fuente de inspiración. Es lo que pretende Bombay Sapphire apoyando el proyecto mi Inspo, mi Arte, que se sustenta en artistas locales e invita a quien lo desee a participar en una galería de inspiración creativa,

Diez países en el mundo, entre los que se encuentra España, forman parte de esta iniciativa. La campaña propone al ciudadano de a pie captar y compartir en redes sociales lo qué les inspira y que han hecho luego creativamente, usando los hashtags #SawThisMadeThis y #Miinspoiarte.

El director creativo Baz Luhrman ha hecho una llamada creativa al mundo pidiendo esa inspiración que les motive a crear arte. O al menos a intentarlo. En España el testigo lo han cogido artistas de diversas disciplinas: la colorista Coco Dávez (Valeria Palmeiro, 1989), con sus fotografías cuadros y diseños y conocida por su obra Faceless. El ilustrador realista Álex de Marcos, conocido como Mundopiruuu, que sitúa a la mujer en el centro de su obra.

El cordobés afincado en Sevilla Pablo Little (Pablo Rodríguez), que triunfó en instagram con dibujos con trazos de aire infantil, sencillos, tiernos al que le gusta definirse como un adulto pequeño o un niño grande. La chilena Rocío Aguirre, asentada en España, fotógrafa de moda y publicidad, son recordadas sus cianotipias en el Hybrid Art Fair (Madrid).

El diseñador Guille García-Hoz, ecléctico licenciado en matemáticas que acabó en interiorista. Realiza piezas de cerámica inspiradas en la naturaleza que nos rodea. Su paso por Casa Decor, le ha llevado a diseños de renombre como la concept store Uncommon Market en México.

Se unen otros artistas a esta iniciativa mi Inspo, mi Arte, el artesano y restaurador Javier Sánchez Medina, el artista plástico Didi de Diego, el ilustrador Gonzalo Muiño, el pintor Albert Madaula y el ilustrador y dibujante granadino Asís Percales.

La campaña finalizará con un espacio expositivo único creado por Bombay Sapphire en el Madrid Design Festival, del 15 al 26 de febrero de 2023 en Madrid. Estos artistas mostrarán obras de creación propia realizadas para la ocasión que, además y aquí lo novedoso, acogerá las obras digitales creada por el gran público compartidas a través de las redes.

La firma colabora con escuelas de diseño y arte incentivando a los estudiantes para participar en esta galería de arte a nivel mundial.

Bombay Sapphire lideró en 2018 una campaña Stir Creativity con un objetivo global: era una llamada de atención para que todo el mundo se comprometa con su creatividad y libere su potencial creativo.

Así es el concurso World's Most Imaginative Bartender, que se celebra en EEUU desde la primera década del siglo, pasando por la organización de The Glasshouse Project, donde reúne a los más destacados barmans del mundo en el mundo de la coctelería. También organizó The Artisan Series, plataforma y concurso de arte creado por la marca para ofrecer a los artistas emergentes proyección internaciona