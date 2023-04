Jessica Bueno confirma su relación con Pablo Marqués

Jota Peleteiro fue el encargado de destapar la posible relación sentimental de su ex Jessica Bueno con Pablo Marqués. El exfutbolista sorprendía a todo el mundo con una story de Instagram en la que mostraba una fotografía de ambos mientras compartían mesa en un restaurante. Con esa instantánea daba a entender que su ex había rehecho su vida con el empresario, ex de Lara Dibildos. Además, lo hizo con sorna y de manera despectiva. “Como tiene el ojo el Dibildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines”, decía en la story.

La respuesta de Pablo Marqués al ataque del exfutbolista fue mucho más elegante. “No conozco a la persona que ha publicado esta story y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento. Quiero pedir disculpas a Lara si esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella siempre. También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y entorno. Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles (…). No voy a hablar de mi vida privada ni mi intimidad. Soy una persona muy sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería. Espero que con esto quede todo solucionado”, respondía a Jota Peleteiro.

Se confirmaba que la ruptura no se había producido en las mejores formas, como se quiso vender por ambas partes en un principio. Pese a que Jota Peleteiro rehízo su vida antes que la modelo, al exfutbolista no le ha sentado nada bien que su ex haya encontrado una nueva ilusión, el empresario Pablo Marqués. Lo cierto es que la relación entre Jessica y Pablo progresa adecuadamente. Eso se desprende del último movimiento de la modelo en sus redes sociales. Jessica ha compartido una fotografía de Pablo con el cuadro que la modelo colocó en su casa acompañada de un corazón. Un gesto simbólico que confirma su relación sentimental con el empresario.

“Mi cuadro”, escribía la modelo junto a un corazón blanco. En el caso del empresario, llama la atención la canción que ha escogido para acompañar a la story de Instagram con el famoso cuadro. El tema es Destino o casualidad de Melendi, y es que lo suyo fruto del destino o de la casualidad marcha viento en popa a toda vela.